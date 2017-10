CATALUÑA. EL PP CARGA CONTRA EL DISCURSO “VICTIMISTA” DE PUIGDEMONT QUE NO APORTA “NADA NUEVO”

Google Plus

- Denuncia que el presidente catalán siga “utilizando el Parlament para su propio interés”. El Partido Popular cargó este sábado contra el “victimismo” del que hizo gala el presidente catalán, Carles Puigdemont, en una declaración institucional que leyó en el Palau de la Generalitat en respuesta a las medidas aprobadas el Gobierno en virtud del artículo 155, entre las que se encuentran el cese de todo el Govern.

Fuentes populares afirmaron a Servimedia que Puigdemont no ha aportado “nada nuevo” y tan solo ha “persistido” en su discurso del “victimismo” al afirmar que la aplicación de este precepto constitucional constituye "el peor ataque a Cataluña desde el dictador Francisco Franco" y definir lo decidido por el Consejo de Ministros como "una liquidación de nuestro autogobierno y de la voluntad democrática de los catalanes".

Para el partido de Mariano Rajoy, queda demostrado que el mandatario catalán “nunca” ha tenido voluntad de diálogo y no es entendible que apele a la democracia “quien la pisotea” infringiendo la Constitución española y el Estatuto de Autonomía de Cataluña.

En su comparecencia, el presidente de la Generalitat anunció su deseo de convocarse una sesión plenaria en el Parlamento de Cataluña, lo que para el PP es muestra de que “continúa utilizando” la Cámara autonómica “para su propio interés”.

Desde septiembre, el Parlament sólo se ha reunido para aprobar la Ley del Referéndum y para dar validez a los resultados del referéndum del 1 de octubre que suspendió el Tribunal Constitucional y que ordenó impedir el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.

El Gobierno oficialmente no hará ninguna valoración sobre esta declaración institucional, ya que considera que esta mañana Mariano Rajoy trasladó con contundencia todo lo que había que decir a este respecto al anunciar las medidas que se pondrán en marcha al amparo del artículo 155 si así lo aprueba el Senado en el Pleno que ha convocado para el viernes 27 de octubre.

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso