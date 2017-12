CATALUÑA. LA DIRECTORA DE MYWORD AVISA QUE “NO HAY SOLUCIONES MÁGICAS” A LA VISTA DE LA “CATALUÑA DUAL” SALIDA DEL 21-D

Google Plus

La socióloga Belén Barreiro, directora de Myword y expresidenta del CIS, aseguró este viernes en el Fórum Europa que la “Cataluña dual” que muestran los resultados de las elecciones del 21-D evidencia que “no hay soluciones mágicas ni milagros” en lo que refiere a esta comunidad.



Barreiro participó esta mañana, junto al director de GAD3, Narciso Michavila, en un encuentro informativo organizado en Madrid por Nueva Economía Fórum para analizar los comicios de este jueves.

Según la directora de Myword, el 21-D ha evidenciado que “Cataluña es dual, está partida en dos”, en referencia a independentistas y constitucionalistas, lo que, a su entender, debe llevar a la conclusión de que “no hay soluciones mágicas ni milagros”.

Esta socióloga señaló que el bloque independentista, que integran Junts per Catalunya, ERC y la CUP, se ha demostrado como una realidad “muy homogénea” y “muy poco conciliable” con la otra parte de Cataluña, la no secesionista, “que no es tan homogénea”.

Paralelamente, Barreiro apuntó que el éxito de Ciudadanos de quedar como primera fuerza se debe a que ha lanzado “un mensaje sin fisuras y sin ambigüedades”, algo que le ha hecho recibir votos de PSC y PP.

Esta experta atribuyó también la evolución del voto secesionista en los últimos años a la crisis económica y cómo frente a esta realidad los partidos de esta parte del espectro político se han dedicado a “colgar sueños” a los que se han agarrado muchos catalanes.



Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso