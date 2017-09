CATALUÑA. LA DIRECCIÓN DE PODEMOS PERMANECERÁ EN MADRID EL 1-O E IGLESIAS NO VIAJARÁ A CATALUÑA

Google Plus

- Catalunya En Comú sí hará seguimiento desde Barcelona con la presencia de Domènech. La dirección de Podemos no viajará a Cataluña este fin de semana para seguir la jornada del 1 de octubre y delegará en los integrantes de Catalunya En Comú la representación del partido en la consulta unilateral impulsada por la Generalitat.

Podemos no tiene previsto realizar un seguimiento de la jornada desde su sede situada en la calle Princesa de Madrid, según explicaron fuentes del partido a Servimedia, y mantendrá previsiblemente un perfil bajo en las declaraciones sobre lo que suceda el 1-O.

En todo caso, si la situación este domingo se tornara tensa, el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, podría realizar valoraciones en rueda de prensa desde la sede de la formación.

No obstante, la dirección de partido permanecerá en Madrid atenta a la última hora del 1-O, que la formación morada considera una “movilización política legítima” pero que carece de garantías. Por ello, desde el partido insisten en demandar un “referéndum pactado” y reconocido internacionalmente.

Desde Podemos ponen el foco de atención en el Partido Popular, que, según afirmó Iglesias esta semana, “está buscando un escenario de heridos” en la jornada del domingo.

El seguimiento del 1-O lo realizará Catalunya En Comú desde Barcelona, donde estará el portavoz de En Comú Podem en el Congreso, Xavier Domènech, y previsiblemente la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau. Según informaron fuentes de la formación a Servimedia, Domènech pasará la mañana con su familia, acudirá a votar alrededor del mediodía y por la tarde se desplazará hasta la sede de Catalunya En Comú para seguir la jornada.

