CATALUÑA. LA DIRECCIÓN DE PODEMOS DECIDE CONVOCAR UNA ASAMBLEA CIUDADANA CON EL FIN DE CESAR A FACHIN

El Consejo Ciudadano de Podemos decidió este viernes, en una reunión de urgencia, convocar una Asamblea Ciudadana en Cataluña que debata y culmine con el cese del secretario general de Podem, Albano Dante Fachin.

Así lo acordó esta tarde el órgano de dirección política de Podemos en una reunión telemática de todos sus miembros haciendo uso de una de las competencias que le otorgan los Estatutos del partido, como es “convocar de forma extraordinaria cualquier Asamblea Ciudadana de nivel territorial inferior para cuestiones de especial trascendencia”.

No obstante, esta convocatoria se oficializará el martes, cuando acabe la consulta a las bases de Podem, impulsada esta semana por la dirección nacional, para decidir si la marca catalana concurre con el partido de Ada Colau, Catalunya En Comú, a las elecciones del 21 de diciembre.

Si este referéndum resulta favorable, la dirección de Podemos pondrá en marcha esta asamblea, cuya fecha se fijará para después de los comicios de Cataluña.

"El Consejo Ciudadano Estatal va a esperar al resultado de la consulta, que acaba el martes. Si el resultado de la consulta es favorable a ir en confluencia con Catalunya en Común, y de esta forma rechaza lo que ha defendido el actual secretario general de Podem, esperamos que, por coherencia, Albano Dante Fachin presente su dimisión nada más se anuncien los resultados", apuntan fuentes de Podemos.

"Si no lo hiciera, entonces sí sería el Consejo Ciudadano Estatal quien llevaría a cabo el mandato de los círculos y los inscritos", agregaron desde Podemos.

El Consejo Ciudadano Estatal tomó esta decisión después de que las bases de Podemos en Cataluña le demandaran que “escuche el mandato de los círculos” en esta comunidad y convoque “inmediatamente” una Asamblea Ciudadana que cese al actual secretario general de Podem.

No obstante, la marca catalana del partido recordó en un comunicado que el liderazgo de Albano Dante Fachin está blindado hasta enero de 2018, pues no se puede convocar una Asamblea Ciudadana con carácter revocatorio hasta pasados 18 meses “desde la elección del cargo u órgano a quien afecte”, según indican los Estatutos de Podemos.



Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso