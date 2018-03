CATALUÑA. SÁNCHEZ-CAMACHO PIDE A LOS DIPUTADOS CATALANES QUE "NO PARTICIPEN DEL DISPARATE"

Alicia Sánchez-Camacho, diputada del PP en el Congreso y expresidenta del partido en Cataluña, pidió este jueves a los parlamentarios catalanes que "no participen del disparate" que supone el Pleno extraordinario para la investidura de Jordi Turull como presidente de la Generalitat.



En rueda de prensa en el Congreso de los Diputados, Sánchez-Camacho denunció que esa convocatoria es "un fraude" a la ley y se está gestando "con nocturnidad, con precipitación, sin transparencia y vulnerando los derechos de los catalanes".

Subrayó que el independentismo está "degradando" las instituciones de Cataluña y poniéndolas al servicio del proceso independentista y de la defensa de una persona imputada.

Pidió por ello a los diputados que asistirán a la sesión "que por favor no participen del disparate, del engaño" a los catalanes que se está fraguando, no para elegir a un presidente de la Generalitat sino para incrementar la confrontación con el Gobierno de España y seguir dividiendo a la sociedad catalana.

Sánchez-Camacho instó a los independentistas a elegir a un presidente "limpio, sin cargas judiciales, que de verdad pueda asumir sus responsabilidades de presente y de futuro", algo que no puede hacer Jordi Turull por sus "graves causas judiciales pendientes".

El PP ha pedido una reunión de la Mesa y de la Junta de Portavoces del Parlamento de Cataluña antes de esa sesión extraordinaria para evitar un "gran atropello democrático" que además está "perjudicando la imagen" de Cataluña en España y en el mundo.

Hasta que no haya un presidente y un gobierno de la Generalitat que respeten la ley, aseguró, tiene que seguir vigente la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Cataluña. "Los disparates son disparates aunque tengan apariencia de legalidad", sentenció.



