CATALUÑA. DIPLOMÁTICOS AFIRMAN QUE “NO ES SOSTENIBLE” UN ESTADO CUYAS INSTITUCIONES NO RESPETEN LAS LEYES

La Asociación de Diplomáticos Españoles (ADE), que representa al 65% de los diplomáticos, mostró este jueves su rechazo al proceso independentista catalán y lanzó una acusación a la Generalitat al afirmar que “no es sostenible” un Estado cuyas instituciones y Administración no respeten, “en su territorio y en el exterior”, el orden constitucional y las leyes.

Este colectivo emitió un comunicado “ante la excepcional gravedad de la situación en España” para expresar que “ninguno de los países de nuestro entorno”, con los que España comparte los valores de democracia, Estado de Derecho, respeto a los derechos humanos y pluralismo político, “ha conocido en su historia democrática próxima un caso de subversión del orden constitucional”. También afirmó que “no existen atajos en sociedades plenamente democráticas para conseguir objetivos políticos fuera del Estado de Derecho”.

En ese sentido, este colectivo puso de manifiesto que “la ignorancia o desprecio del mismo (Estado de Derecho) sólo conduce a muy graves situaciones de violencia, quebranto económico, desgarro social y alteración de la vida normal, pacífica y en convivencia”.

Al mismo tiempo, advirtió de que las heridas que causan este tipo de situaciones “tardan décadas, si no generaciones, en cicatrizar”.

A su vez, ADE explicó que a los diplomáticos les corresponde contribuir a “la solidez de un marco legal que permita a la sociedad el desarrollo de los objetivos que se marque, en un entorno de seguridad y libertad”.

Ese marco legal, desde su punto de vista, ofrece vías para el desarrollo de “todas las opciones legítimas” y permite perseguir “la satisfacción de las aspiraciones de todos, en un espíritu de concordia y entendimiento, con todas las garantías legales”.

Por ello, aseveró que “no es concebible” un Estado cuyas instituciones y Administración, “en su territorio y en el exterior, no respeten y hagan respetar el orden constitucional y la ley, que en un Estado de Derecho es y debe ser igual para todos”.

Por otro lado, este grupo de diplomáticos agradeció y se solidarizó con todos los servidores públicos que actualmente trabajan en Cataluña “en un entorno especialmente difícil” - especialmente, a los miembros del Poder Judicial, la Policía Nacional y la Guardia Civil-, que exige de ellos “sus mayores esfuerzos en el cumplimiento de las órdenes que reciben de las autoridades del Estado con un escrupuloso respeto a la ley, a los tratados internacionales vigentes, a los derechos fundamentales como elemento intrínseco de nuestro ordenamiento jurídico, y a los principios de proporcionalidad y adecuación a los objetivos y fines perseguidos”.

El comunicado concluye con un “cálido mensaje de apoyo” en catalán a la sociedad de Cataluña en el que subrayan que “toda la red de embajadas y consulados de España en el extranjero es y será vuestra casa”.

