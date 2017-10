CATALUÑA. EL PNV DA LARGAS AL PSOE Y A SU DIÁLOGO PARLAMENTARIO SOBRE LA REFORMA TERRITORIAL

El PNV parece no estar por la labor de asumir la Presidencia de la Comisión no permanente para la evaluación y la modernización del Estado autonómico creada en el Congreso a iniciativa del PSOE como foro de diálogo que busque una solución a la crisis territorial con Cataluña.

La posible aplicación a partir del jueves del artículo 155 de la Constitución - que permite la asunción de competencias autonómicas por parte del Estado- pone en peligro la participación del PNV en esta comisión, según reconocieron a Servimedia fuentes parlamentarias de la formación vasca. “Con el 155 ya veremos qué se va a constituir”, afirmaron.

El deseo del secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, de inmiscuir al PNV en este foro está en el aire, casi tanto como algunos ven la propia puesta en marcha de esta comisión. “Ni siquiera creemos que se vaya a constituir” afirmaron desde la formación jeltzale que, desde un inicio, se ha mostrado algo escéptica sobre la finalidad y la utilidad de esta comisión que pretende el diálogo, evaluación y modernización del modelo territorial.

Desde que el PSOE puso en marcha esta iniciativa se han mantenido conversaciones informales para animar al PNV a que asumiera la Presidencia pero desde la formación vasca se escudan en que “nadie” les ha dicho nada “formalmente”. Pese a esa postura, explican que este grupo parlamentario está formado por cinco diputados y presidir una comisión conlleva una considerable carga de trabajo a sumar a la propia del trabajo ordinario de ocupar un escaño.

Esta posición esquiva del PNV ha permitido que desde el PSOE algunos parlamentarios reivindiquen que la Presidencia debe estar en manos de socialistas.

Así, según fuentes del PSOE, en la reunión semanal de los parlamentarios socialistas en el Congreso, el diputado Artemi Rallo reclamó que un socialista estuviera al frente de la misma, lo que derivó en que el exlehendakari vasco y actual secretario de Política Federal del PSOE, Patxi López, ahondara en la idoneidad de implicar al PNV en esta comisión.

Así las cosas, el próximo lunes concluye el plazo para que los grupos parlamentarios decidan quienes formarán parte de esta comisión, cuya creación aprobó el Congreso el pasado 21 de septiembre a propuesta del PSOE como marco de diálogo previo a una futura subcomisión que aborde la reforma de la Constitución.

Por su parte, el PSOE ya anunció este martes que la vicesecretaria general, Adriana Lastra, será quién lleve en nombre del partido el peso de esta comisión de diálogo. Lastra encabeza la relación de los nueve miembros que integrarán la Comisión no permanente para la evaluación y la modernización del Estado autonómico creada en el Congreso a iniciativa del PSOE y en la que se espera que participen todos los partidos pese a que ERC ya ha confirmado su negativa y está en el aire la del PNV y PDeCat.

Precisamente, dentro de la apuesta por el diálogo para resolver la situación en Cataluña, el PSOE confía en esta comisión y anima al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, a que comparezca y explique su visión para empezar ahí a resolver políticamente esta crisis

Junto a Lastra, el secretario del Área de Política Federal, Patxi López, actuará como portavoz adjunto. También formarán parte de la misma Meritxell Batet, José Enrique Serrano, Susana Sumelzo, Gregorio Cámara, Pilar Cancela, Artemi Rallo y Sofía Hernanz.

Además, según informó el Grupo Socialista, el PSOE ha propuesto seis bloques para debatir en esta comisión: balance del modelo autonómico, ordenación de competencias, nomenclatura de las comunidades autónomas, análisis de la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto de Cataluña, financiación autonómica y autonomía Local.

La Comisión no permanente para la evaluación y la modernización del Estado autonómico desarrollará sus trabajos durante un periodo de 6 meses, para dar paso, a continuación, según el PSOE, al debate sobre la reforma de la Constitución, en el ámbito de una subcomisión dentro de la Comisión Constitucional que todavía debe crearse, para lo cual debe ser aprobada por un pleno del Congreso.

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso