CATALUÑA. EL PSOE PIDE “DIÁLOGO” PARA “EVITAR” QUE EL 1-O HAYA CONFRONTACIÓN SOCIAL

La portavoz del PSOE en el Congreso, Margarita Robles, apostó este miércoles por “vías políticas y de diálogo” y animó al Gobierno catalán a “evitar que el 1-O se produzca esa confrontación social, que nos parece lo más grave de todo”.

En los pasillos del Congreso, Robles llamó a la “serenidad y tranquilidad de todos” porque “se está produciendo una confrontación social” que al PSOE “le preocupa enormemente”.

A este respecto, recordó la apuesta del PSOE por vías de diálogo como la comisión de estudio en el Congreso porque “el problema no es la confrontación política sino la confrontación social, y si no se abren vías de diálogo lo que va a haber es esa confrontación social que está habiendo”, no sólo en Cataluña sino en “otros sitios de España”.

Por ello, pidió al Ejecutivo que no se contente con la aplicación de las medidas judiciales, sino que en estos días que quedan antes del referéndum convocado por los independentistas para el 1-O opte por “tratar de apostar por vías políticas y vías de diálogo”.

Al Gobierno catalán la portavoz socialista le exigió que "dé marcha atrás en esta locura sin sentido" y le recuerda que como institución no representa sólo a los catalanes partidarios de la independencia, sino también a "la mitad de los catalanes" que no comparte esa apuesta soberanista.

