CATALUÑA. EL PP PIDE QUE LE DEVUELVAN LAS BANDERAS DE ESPAÑA QUE RETIRÓ LA DIPUTADA DE PODEMOS

Andrea Levy, diputada del PP en el Parlamento catalán y dirigente nacional de este partido, pidió hoy que se devuelvan a su formación las banderas de España que colocaron este miércoles en sus escaños de la Cámara autonómica y que fueron retiradas por la parlamentaria de Podemos Àngels Martínez.

Levy dirigió este jueves una carta a la presidenta de la Cámara catalana, Carme Forcadell, en la que le pide que “reclame” a Martínez “las banderas que se sustrajeron de los escaños” de los diputados populares.

Los representantes del PP colocaron las banderas españolas, junto a otras catalanas, cuando este miércoles abandonaron el hemiciclo del Parlamento catalán para no participar en la votación de la Ley del Referéndum.

Seguidamente, la diputada Martínez se levantó y retiró las banderas españolas de los escaños y dejó las catalanas. En ese momento, Forcadell pidió a la diputada de Podemos que devolviera las enseñas nacionales al sitio donde estaban, algo que ésta no hizo.

“MUY GRAVE”

A este respecto, Levy dice en su carta que pese a esta indicación de Forcadell, Martínez no obedeció y las banderas españolas “no han sido devueltas” a los diputados del PP. Por esto reclama la devolución de estas enseñas, puesto que “se sustrajeron”.

Esta dirigente de los populares considera “muy grave la actitud de la diputada Martínez Castells”, puesto que “sustraer objetos ajenos que están en un escaño que no es el propio, no se puede permitir. Y mucho menos cuando lo que se sustrae, son símbolos que nos representan a todos, como es el caso de la bandera de España”.

“Con este gesto”, añade Levy, “Martínez Castells no ha mantenido una conducta respetuosa con los catalanes que se sienten representados por la bandera de España. Así tampoco, una actitud ejemplar cuando tras recoger las banderas las ha dejado en el suelo del salón de sesiones”.

La parlamentaria popular también afirma que “los diputados de esta Cámara, como representantes del pueblo de Cataluña, tenemos el deber de comportarnos con cortesía y mantener en todo momento una conducta respetuosa con el resto de diputados, pero especialmente, con los ciudadanos que nos han elegido”.

