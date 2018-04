CATALUÑA. TRAPERO TUVO LA “FIRME DETERMINACIÓN” DE OBEDECER LAS ÓRDENES DE LOS TRIBUNALES, SEGÚN SU RECURSO CONTRA EL AUTO DE PROCESAMIENTO

La jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela comunicó hoy personalmente a los exmiembros de la cúpula de los Mossos d'Esquadra que les procesa por delitos de sedición y organización criminal, por su actuación durante el referéndum ilegal del 1-O. El que fuera mayor de los Mossos Josep Lluís Trapero y sus jefes políticos, el exdirector del cuerpo Pere Soler y el exsecretario general de Interior César Puig, estuvieron escasos minutos en el juzgado, donde ninguna de las partes les hizo preguntas.



La defensa de Trapero presentó un recurso contra el citado auto en el que se le acusa de los delitos de sedición y de organización criminal. El exmayor de los Mossos asegura en él que siempre tuvo la “firme determinación” de obedecer las órdenes que le llegaban desde los tribunales de justicia.

Insiste en que no hay pruebas que hagan pensar en “ninguna connivencia maliciosa con los señores (Carles) Puigdemont y (Joaquim) Forn”, expresidente de la Generalitat y exconseller de Interior, respectivamente, en el momento de los hechos.

Olga Tubau, abogada de Trapero, sostiene en el recurso que los mandos de los Mossos expusieron públicamente “su discrepancia” con el criterio de los responsables políticos del `procés´, reafirmando a la vez “su compromiso” con los mandatos de los jueces y de la Fiscalía.

Además, el recurso niega que se ordenara a la Policía Autonómica que hiciera seguimientos a la Guardia Civil y la Policía Nacional desplazada en Cataluña en los días previos y posteriores al referéndum suspendido por el Tribunal Constitucional del 1 de octubre. En ese sentido, insiste en que no hay indicios racionales de que tales vigilancias se ordenaran y se ejecutaran y explica que tan sólo se informó de la presencia de miembros de las Fuerzas de Seguridad del Estado, sin que “ello sea revelador de ninguna conducta irregular”.

Acompañados por sus abogados, los tres investigados llegaron entre las 8.20 y las 8.45 horas. Estaban citados este lunes a las 8.30 para recibir en mano el auto de procesamiento. Estuvieron en el juzgado poco más de 20 minutos y abandonaron la sede de la Audiencia Nacional sin hacer declaraciones a los periodistas.

Fuentes jurídicas indicaron que el acto ha sido meramente formal y se ha limitado a la entrega del auto. En este trámite se pueden hacer preguntas a los citados, que normalmente niegan ser autores de los delitos que se les imputan, pero en este caso ni la Fiscalía, ni la magistrada, ni las defensas han formulado cuestión alguna, por lo que los investigados no han hablado.

También estaba citada la intendente de los Mossos d'Esquadra Teresa Laplana, procesada sólo por sedición en el asedio de la Consellería de Economía el 20 de septiembre. Sin embargo, no acudió a la Audiencia por razones de salud y cumplió con el trámite por videoconferencia.

A partir de este lunes, el Tribunal Supremo vuelve a citar también a los 25 procesados en la causa del 'procés' para la declaración indagatoria. De ellos, sólo acudirán 18, ya que el resto están huidos fuera de España. El exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras ha sido hoy el primero en acudir a este procedimiento que se celebrará de lunes a miércoles. Tras él, el juez Pablo Llarena escuchará también hoy a Jordi Sànchez y a Jordi Cuixart, y el martes declararán los exconsejeros Joaquim Forn, Josep Rull y Raül Romeva.

Ya el miércoles están citados en el Tribunal Supremo Jordi Turull, Dolors Bassa y Carme Forcadell. Los tres entraron en prisión el 23 de marzo después de comunicárseles que estaban procesados por rebelión. El resto de procesados irán pasando ante el juez a lo largo de la semana.



