CATALUÑA. CS RESPONDE AL PDECAT QUE ANTE EL "DESVARÍO" LA POLÍTICA SE CENTRA EN UNA ALTERNATIVA ELECTORAL

El secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, respondió este martes al PDECat que ante el "desvarío" en el que han caído los independentistas la política se centra en construir una alternativa con la que desalojarlos del poder en las próximas elecciones autonómicas.

Así respondió Villegas en rueda de prensa en el Congreso de los Diputados al ser prguntado por las declaraciones del portavoz del PDECat, Carles Campuzano, alertando al Gobierno de que "aún hay tiempo para la política" antes y después del 1 de octubre.

Villegas subrayó que fue un compañero de Campuzano el que se refirió a la Ley de Transitoriedad Jurídica y Fundacional de la República como "ley suprema", que pretenden colocar por encima de la Constitución y de las leyes avaladas por los representantes de todos los españoles.

Ante ese "desvarío" y esa "falta de respeto absoluto" por las normas mínimas de una democracia, sentenció, "es muy difícil hacer otra política" que no sea construir una alterativa para intentar ganar las elecciones y derrocar al independentismo.

Ciudadanos considera que la presentación de esa ley es "un paso más en la huida hacia delante" de los dirigentes independentistas, a los que ve avanzando cada vez más rápido hacia un "precipicio" por el que se despeñarán solos, alertó, porque el resto de los catalanes "nos vamos a desenganchar".

"Que caigan ellos si quieren", sentenció, pero "que no nos arrastren" porque los catalanes no quieren "sucumbir ante la locura de estos dirigentes".

Denunció que el independentismo no tiene una mayoría social detrás, fracasó cuando planteó las elecciones autonómicas como un plebiscito, pero un sistema electoral "injusto" les permitió fraguar un "tripartito de facto" con el que pretenden "secuestrar a toda la sociedad catalana", que es diversa y que mayoritariamente "no está por la separación sino por el sentido común".

Villegas insistió en que en Ciudadanos están "preparados" para ganar las elecciones con un proyecto ilusionante encabezado por Inés Arrimadas, y pidió a los demás que se posicionen antes para saber, especialmente en el caso de Podemos, si apoyaría esa candidatura o a la que previsiblemente liderará Oriol Junqueras. "Esperemos que Podemos no sea otra vez muleta de los separatistas cuando tenemos una oportunidad para pasar página", afirmó.

Se mostró convencido de que los independentistas están actuando "a golpe de ocurrencia", por lo que es "difícil" establecer una planificación para responder a sus decisiones e iniciativas. Sin embargo, reconoció que en su conversación del día anterior con la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, hablaron de "diferentes posibilidades" en función de cómo vaya evolucionando el escenario.

En ese sentido, fue partidario de ir actuando "con normalidad" y sin "regalar titulares" a los independentistas sobre posibles respuestas, en concreto sobre la posibilidad de aplicar el artículo 155 de la Constitución, con el que, aseguró, estarían "encantados" porque generaría "choque".

Por ese motivo, no quiso "entrar en polémica" con el dirigente del PP Xavier García Albiol, partidario de aplicar ese artículo si los independentistas persisten en su "golpe de Estado institucional". Ese mecanismo "está ahí", se limitó a recordar, y se puede aplicar "si se dan las circunstancias", pero se hace un "flaco favor" a la democracia si se polemiza sobre medidas concretas.

