CATALUÑA. EN COMÚ PODEM DESTACA QUE EL PROPIO PDECAT NO TIENE LA DECLARACIÓN UNILATERAL SOBRE LA MESA

El portavoz de En Comú Podem en el Congreso, Xavier Domènech, incidió este martes en que el propio PDECat, el partido de Carles Puigdemont, acaba de reconocer que una declaración unilateral de independencia en Cataluña no está sobre la mesa, a 5 días para el 1-O, la fecha fijada por los independentistas para la celebración del referéndum.

En rueda de prensa en la Cámara Baja, Domènech se remitió a las palabras del portavoz del PDECat en el Congreso, Carles Campuzano, que minutos antes había reconocido que “la declaración unilateral de independencia no está en la hoja de ruta” de su formación.

“El PDECat lo ha dicho, que no está encima de la mesa, así que pronunciarse sobre algo que no está encima de la mesa...”, dijo a este respecto, después de que el Grupo Confederal de Unidos Podemos se haya opuesto a una declaración unilateral de independencia tras el 1-O pese a apostar por el “derecho a decidir”.

Para Domènech, el próximo domingo tendrá lugar en Cataluña una “gran afirmación de democracia del derecho a decidir” frente a lo que, a su juicio, es un “ataque a la libertad de expresión y de reunión”. “No hay alternativa progresista posible en España sin Cataluña”, apostilló.

Además, el integrante de Catalunya En Comú, el partido que impulsó la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, dijo que la actuación del Gobierno de Mariano Rajoy responde más “a una lógica de guerra que la de un gobierno del Estado”.

Señaló que “cuando un gobierno deja de hacer de gobierno, de buscar soluciones y se pone sólo en la lógica de ‘conmigo o contra mí’, se genera un clima que nada bueno nos puede traer”. Abogó por el diálogo “ante la crisis más fuerte desde el inicio de la Transición” porque “tenemos el peor gobierno posible”.

Unidos Podemos y Compromis presentaron este martes de manera conjunta la petición de comparecencia con carácter de urgencia del ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, para que explique en sede parlamentaria la actuación de su departamento en las protestas de un grupo de ultras en la asamblea que convocó la formación morada en Zaragoza en defensa del derecho a decidir.

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso