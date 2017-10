CATALUÑA. EL PSC VE “DESPROPORCIONADA” LA PRISIÓN PARA LOS LÍDERES DE LA ANC Y ÒMNIUM

El PSC considera “desproporcionada” la prisión provisional sin fianza que ayer acordó la jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela para los presidentes de la Asamblea Nacional Catalana (ANC), Jordi Sánchez, y de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart.

El primer secretario del PSC, Miquel Iceta, fue de los primeros en reaccionar a través de Twitter al conocerse la decisión de la jueza de enviar a prisión a Sánchez y Cuixart, por su participación en el asedio a la comisión judicial que efectuó registros y detenciones en la Consejería de Economía de la Generalitat de Cataluña los días 20 y 21 de septiembre.

“La decisión de la jueza nos parece desproporcionada”, escribió en catalán en su perfil de Twitter en un mensaje en el que recordó que ya el 23 de septiembre criticaron que se acusara de "sedición" a Jordi Sánchez y Jordi Cuixart.

En la misma línea se expresó su adjunta en el PSC y alcaldesa de L’Hospitalet, Nuria Marin, quien además de considerar la decisión “desproporcionada”, se reafirmó en castellano en que “la solución es política, no judicial”, en referencia a la resolución del conflicto con Cataluña.

Asimismo, el teniente de alcalde de Barcelona, el socialista Jaume Collboni, dijo que “judicializar la política es un error. Lo denunciamos. Hoy las consecuencias; una decisión desproporcionada que agrava el conflicto”, escribió en catalán en su perfil de Twitter.

Más allá fue la alcaldesa de Santa Coloma y miembro de las ejecutivas del PSC y PSOE, Nuria Parlon, quien manifestó en catalán que “los conflictos políticos no se resuelven enviando a prisión a las personas que organizan manifestaciones. Todo este despropósito debe detenerse Ya!”

Diputados del PSC, como Marc Lamuà o Lidia Guinart, se sumaron a la ola de críticas a la decisión judicial por “desproporcionada”.

Lamuà consideró que es una “barbaridad”, ya que en un “momento de política y diálogo”, se produce una respuesta judicial “nefasta”. ”Un gran error por Cataluña y España", indica.

Por su parte, Guinart dio que “así no”, parafraseando las palabras que el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, empleó para lanzar su mensaje al Rey. Lo acompañó del comentario de que “con medidas penales desproporcionadas no se resolverá el conflicto” y apeló a hablar “ya”.

Toda esa cadena de reacciones de dirigentes del PSC contrastó con el silencio por parte de dirigentes del PSOE, que no hicieron comentarios en las redes sociales a esta decisión de la jueza de la Audiencia Nacional.

