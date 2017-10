CATALUÑA. EL PP LANZA UNA "LLAMADA DESESPERADA" A LOS INDEPENDENTISTAS PARA "RECONDUCIR" LA SITUACIÓN

El portavoz del PP en el Senado, José Manuel Barreiro, lanzó este viernes una "llamada desesperada" a los independentistas catalanes para que un gesto de "generosidad" con Cataluña y con el resto de España permita "reconducir" la situación.

Lo hizo durante su intervención ante el Pleno del Senado para apoyar los planteamientos con los que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, defendió la aplicación del artículo 155 de la Constitución para recuperar la legalidad en Cataluña.

Barreiro aseguró que la intervención de Rajoy es en sí misma una expresión de "lealtad" y recuperó sus palabras para apelar a la "generosidad" de los independentistas, no hacia el presidente del Gobierno ni al PP, sino a Cataluña y al resto de España.

Agradeció expresamente la "valentía" con la que Rajoy está afrontando la situación con una forma de entender la política que es "la que conviene" a Cataluña y a España y de la que el PP se siente "muy orgulloso" porque saben que le han tocado "los momentos más difíciles de la historia reciente".

Dejó claro que el PP apoya a Rajoy no solo por afinidad ideológica sino por esa misma lealtad, y sobre ello pidió a los independentistas no que abdiquen de sus planteamientos, pero sí que "no contribuyan a romper todavía más la situación que se está dando" y que sean también "leales".

Barreiro aseguró que la presencia de Puigdemont en el Senado habría sido muy positiva y defendió que sus apelaciones al diálogo han sido contestadas con diversas oportunidades que se han rechazado, algo solo explicable porque "entiende de imposiciones y no de diálogo" e ignora que desde la imposición "no se contruye nada, al contrario, se destruye".

Incidió en que Cataluña "nunca ha dejado de ser España y nunca va a dejar de ser España" y que se ha llegado a la situación actual por la intransigencia, la exclusión, el falso victimismo y el engaño derivado de la forma de entender la política característica del independentismo.

Defendió además que el empeño de Rajoy ha sido sacar a Cataluña y al resto de España de la quiebra y responder con la solidaridad del Estado para que los catalanes, independentistas o no, no tuvieran que sufrir las intransigencias de sus gobernantes.

Barreiro denunció que los independentistas quieren "vestirnos a todos igual" y a pesar de todo ello aseguró que aún cree que hay "tiempo de reconducir" la situación si se aprecia un "ejercicio de solidaridad" desde la Generalitat.

Preguntó en ese sentido si realmente creen que pueden explicar a la sociedad catalana que no tiene ninguna repercusión quedar fuera de la Unión Europea y de "mirar a los ojos" a los agricultores y a otros colectivos y decirles que no pasa nada por quedarse sin las ayudas ni la protección que eso implica.

"No engañen a la gente", proclamó, lanzando una "llamada desesperada" a los independentistas para reflexionar y convencido de que Rajoy es "la mayor y la mejor garantía de que se van a continuar manteniendo las libertades y el marco de convivencia dentro de la legalidad".

