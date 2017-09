CATALUÑA. ERC SE DESENTIENDE DE LA COMISIÓN DE SÁNCHEZ PORQUE YA HA "DESCONECTADO"

El portavoz de ERC en el Congreso de los Diputados, Joan Tardà, dejó claro este martes que su partido se desentiende de la comisión de estudio sobre el modelo territorial que propone el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, porque ya ha "desconectado" de España.

En los pasillos del Congreso de los Diputados, Tardà recordó cuando el exvicesecretario general del PSOE Alfonso Guerra se jactó "orgulloso" en un mitin de haber "pasado el cepillo" a la reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña y cuando en 18 ocasiones se respondió con un "no rotundo" a ERC y a otras formaciones que pedían autorización para ejercer el derecho a decidir.

El PSOE, añadió, presentó con el PP y Ciudadanos un recurso al Tribunal Constitucional que permitía "dinamitar el proceso catalán", y finalmente el propio Sánchez ha hecho un "llamamiento explícito" a no acudir a las urnas el 1 de octubre.

Por todo ello, sentenció, en ERC "hemos cogido el atajo" y este miércoles "ante el mundo quedará demostrado" que su vía es la declaración de la República catalana.

"Que no nos esperen en ninguna comisión de estudio", sentenció, cuyo objetivo sería "a la larga" definir unas conclusiones para a su vez crear una subcomisión que estudie la hipotética reforma de la Constitución. "La mitad de Cataluña ya ha desconectado", dijo, y el 1 de octubre se podrá saber si también lo hacho la otra mitad.

Tardà precisó que ERC respeta la iniciativa del PSOE pero no le despierta "ningún interés" porque su vía es votar en un referéndum cuyo resultado será "respetado por todas las partes".

Explicó que desde el lado independentista no se ha marcado un umbral necesario de participación porque eso daría "dos bazas" a quienes quieren votar "no" a la independencia: tanto ese voto en contra como la abstención.

En todo caso, se mostró convencido de una "alta" participación que superará "en mucho" la del 9 de noviembre de 2014 porque en Cataluña hay "muchas ganas de votar", unos porque apuestan decididamente por la república y otros porque sin ser independentistas se sienten "ofendido" por el trato que les dispensan las instituciones españolas, que ni siquiera han sido capaces de "seducirlos con una tercera vía".

Hay "muchas ganas", añadió, de "castigar al PP" en las urnas por ese "menosprecio", y no solo de "dar satisfacción" a las ansias de independencia.

