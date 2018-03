CATALUÑA. ICETA DESCONFÍA DE LA “PROPUESTA AUTONOMISTA” DE TURULL

El líder del PSC, Miquel Iceta, dijo este jueves que los socialistas desconfían de la “propuesta autonomista” que considera hizo Jordi Turull durante su discurso como candidato a la investidura como presidente de la Generalitat.



En su intervención en el Parlament, Iceta aseguró que en su partido estaban “desconcertados” porque, frente al proceso independentista promovido hasta ahora por el PDeCAT, el discurso de Turull les recordaba a las intervenciones que hacía Jordi Pujol cuando se sometió en su momento a las sesiones de investidura.

Sin embargo, Iceta se preguntó si la intervención del candidato de Junts per Catalunya era un “cambio sincero” hacia el reconocimiento de la legalidad o se había visto obligado “a contenerse” debido a su citación este viernes en el Tribunal Supremo para conocer su situación procesal en la causa que instruye el juez Pablo Llarena.

El líder de los socialistas catalanes añadió que, aunque su partido consideraba negociables aspectos concretos de gestión de los que habló Turull en su discurso, los “antecedentes” de los independentistas durante los pasados años hacía que para el PSC no hubiera “suficientes elementos” para confiar.

En este sentido, Iceta se mostró sorprendido de que el candidato a la hubiese soslayado aclarar si desechaba el proyecto de crear una república, porque “no es posible república sin desobediencia” a las leyes vigentes.

En todo caso, el líder del PSC se mostró dispuesto a trabajar por reconstruir los “consensos sociales” en la Cámara y en la sociedad catalana, pero dijo que antes hay que ver que si en ERC y Junts per Catalunya hay un cambio “sincero” y “real”. Concluyó, por ello, que el discurso de Turull este jueves no cambia la “dinámica política” de los últimos años, pero puede ser un “punto de inflexión”.



