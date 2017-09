CATALUÑA. ALBIOL PIDE “NO DESCARTAR” LA APLICACIÓN DEL 155 “EN SITUACIONES EXTREMAS”

El presidente del PP de Cataluña, Xavier García Albiol, reclamó este lunes que “no se descarte la opción constitucional” de aplicar el artículo 155 de la Constitución “en situaciones extremas” como el desafío independentista catalán.

Así se pronunció García Albiol, en declaraciones a los periodistas a su llegada a la reunión de la Junta Directiva Nacional del PP, en las que subrayó que “parece que algunos creen que en el PP estamos obsesionados con el artículo 155 y no es así”.

No obstante, afirmó que la aplicación de ese artículo es un “recurso constitucional más que está encima de la mesa”, como la puesta en marcha de la Ley de Seguridad Nacional o de otras normas.

“No estamos deseando ni nos produce un placer especial la aplicación de este artículo, pero también decimos, sin ningún tipo de complejo, que si llegara el caso extremo, como última opción, que no nos temblaría la voz (pedirlo)”, aseveró.

"MÁXIMA GRAVEDAD"

Celebró que Ciudadanos “esté rectificando” y contemple la aplicación del artículo 155 “en caso de máxima gravedad” y dejó claro que “en situaciones extremas” no se ha de descartar su puesta en marcha.

A su vez, comentó que el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, “está jugando con fuego y sabe que tiene muchas opciones de quemarse”, al tiempo que afirmó que si la Justicia decide inhabilitarlo no debería sorprenderle.

Por su parte, la expresidenta del PP de Cataluña Alicia Sánchez-Camacho explicó que la respuesta ante el desafío independentista pasa por “seguir garantizando la estabilidad actuando con firmeza en el marco de la ley y de la Constitución”.

Advirtió de que el PP y el Gobierno no caerán en la “provocación que los separatistas quieren” y reiteró el compromiso de “garantizar la unidad de España” a través de la “proporcionalidad y la serenidad”.

