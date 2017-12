CATALUÑA. ALMEIDA DESCARTA QUE EL TRASVASE DEL PP A CIUDADANOS SE EXTRAPOLE A MADRID

El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, descartó este viernes que el trasvase de votos de su partido a Ciudadanos que revelaron las elecciones catalanas vaya a reproducirse en la capital, y auguró un trasvase en sentido contrario ante las contradicciones del grupo municipal que lidera Begoña Villacís.



En declaraciones durante su visita a la sede de la ONCE, Almeida quiso destacar que por primera vez un partido no nacionalista ganara las elecciones y, aunque reconoció que el resultado del PP, con tres escaños, no era el deseado, quiso poner en valor el “avance de las fuerzas constitucionalistas” desde la aplicación del artículo 155 de la Constitución, teniendo en cuenta que tras años de adoctrinamiento “era difícil que en unas primeras elecciones ya se fuera a producir un 'sorpasso' total”.

El portavoz popular cree que “el gobierno que se forme en Cataluña, sea cual sea, tendrá que asumir cuál es nuestro Estado de Derecho y nuestro ordenamiento jurídico, y si no lo asumiera, Mariano Rajoy ya ha demostrado que está dispuesto a afrontar cualquier desafío ilegal”. En su opinión, el presidente ha actuado “impecablemente” y demostrado que cuando aplicó el 155 “dejó al margen cualquier tipo de perspectiva electoral favorable al PP con tal de solucionar el gravísimo problema” de la declaración de independencia.



