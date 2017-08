CATALUÑA. RAJOY NO DESCARTA UN CONSEJO DE MINISTROS EXTRAORDINARIO A MEDIADOS DE MES POR CATALUÑA

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, aseguró este miércoles que no descarta la convocatoria de un Consejo de Ministros extraordinario a mediados de este mes si el Parlamento catalán admite a trámite la proposición de ley para la celebración de un referéndum, consulta que, aseguró, no se va a celebrar.

Así lo indicó Rajoy, en declaraciones a los periodistas, tras uno de sus paseos matinales por las orillas del río Umia en el municipio de Ribadumia (Pontevedra).

El jefe del Ejecutivo consideró “positiva” la decisión del Tribunal Constitucional de suspender la Reforma del Reglamento del Parlamento de Cataluña que pretende facilitar y acelerar el proceso de independencia impulsado por Carles Puigdemont. “Eso (el reglamento) es un disparate y (la decisión del TC) un buen dato”, dijo.

Rajoy abundó en que la decisión del Constitucional es “de puro sentido común” y afirmó que si la Generalitat de Cataluña quebranta la ley llevando adelante la celebración del referéndum, se entraría en “un escenario distinto”.

No obstante, aseveró “con toda tranquilidad y con toda moderación” que el próximo 1 de octubre no habrá referéndum, ya que España es una democracia y es un país de “gente civilizada donde rige el Estado de Derecho”.

Al mismo tiempo, dejó claro que un gobernante -en referencia al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont- “no puede jactarse de que va a saltarse la ley” y dijo que “la ley y la democracia no se pueden separar y no se van a separar”.

A su vez, no descartó convocar un Consejo de Ministros extraordinario a mediados de mes si el Parlamento catalán admite a trámite la proposición de ley para la celebración de un referéndum.

Explicó que la primera reunión del Gobierno tras el descanso estival está prevista para el día 25 de agosto, pero es “posible que haya una antes”. “No hay una decisión todavía, porque aún faltan datos para saberlo”, dijo.

Respecto al acto vandálico protagonizado por miembros afines a la CUP contra un autobús de turistas en Barcelona, afirmó que “lo peor” no es que existan este tipo de organizaciones, sino "que hayan condicionado el nombre de la Generalitat de Cataluña". “Si alguien se acuesta con gente así, tiene estos problemas”, aseveró.

Por último, indicó que son de una “estulticia insuperable” los ataques al sector del turismo, por la riqueza que genera y los puestos de trabajo que crea. Esos ataques, dijo, son una muestra de “pequeñez mental” y “cortedad de miras y de estatura de cerebros”.

