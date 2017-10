CATALUÑA. EL PP SIENTE EL “TOTAL APOYO” DE LA UE Y DESCARTA LA MEDIACIÓN INTERNACIONAL QUE DEMANDA PUIGDEMONT

El coordinador general del Partido Popular, Fernando Martínez- Maíllo, dijo este lunes que su formación siente “todo el apoyo” de la Unión Europea, un día después de la consulta independentista en Cataluña, y subrayó que “no está encima de la mesa” el planteamiento de mediación internacional que ha pedido el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, para encontrar una posible vía para la resolución del conflicto independentista.

En rueda de prensa en la sede del partido, en Madrid, Martínez-Maíllo precisó que no valoran la propuesta de Puigdemont, al tiempo que defendió la “toma de decisiones” del Gobierno “en defensa de la Constitución y de la ley” en la jornada de ayer, en la que, según la Generalitat, ganó el 'sí' a la independencia con 2.020.144 votos a favor de un total de 2.262.424 escrutadas.

Preguntado por las imágenes de los policías que intervinieron algunos colegios electorales, respondió que se trata de defender los derechos de todos los catalanes “que mayoritariamente ayer no estaban en la calle”, es decir, de aquellos que no quisieron votar en el referéndum unilateral impulsado por la Generalitat.

Asimismo, el dirigente popular explicó que en su partido “sienten el total apoyo de la Unión Europea y de todos los países de Europa” después de la jornada de ayer, y celebró que estén en la línea de lo que está haciendo el Gobierno de España, defendiendo la Constitución y la “integridad” de la UE.

Reiteró que toda la UE apoya, “como no iba a ser de otra manera”, al Ejecutivo español y anunció que el presidente del Gobierno está en conversaciones, que entran dentro de la “normalidad” institucional, con los diferentes líderes europeos.

Con todo, afirmó no tener “ningún temor” porque Europa no va a aceptar ningún “desafío” independentista porque eso supondría “la ruptura de la legalidad en el seno de la UE”.

Manifestó que el Estado de Derecho tiene sus instrumentos “razonables, proporcionados y responsables”, que se aplican cuando existen comportamientos que se sitúan más allá de la legalidad, y cuya aplicación, dijo, “comparte” toda la UE y sus Estados miembro.

