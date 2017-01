CATALUÑA. MAS NO DESCARTA VOLVER A SER CANDIDATO CUANDO SE DECLARE “EL ESTADO CATALÁN”

El líder del PDECat, Artur Mas, aseguró hoy que no descarta volver a ser candidato a la Generalitat cuando se declare “el Estado catalán”, ya que entonces no le afectaría la eventual inhabilitación a la que puede ser condenado en el juicio por el 9-N que comienza la semana que viene.

En una entrevista en Onda Cero recogida por Servimedia, Mas sostuvo que si se le acaba condenando, estaría inhabilitado para concurrir a unas elecciones en España, pero esto no le afectaría bajo un “ordenamiento jurídico catalán”.

Explicó que podría volver a ser candidato no tras una declaración de independencia, sino con “la constitución de un Estado catalán” que se rigiera “por las leyes del Parlamento catalán”. “Entonces cambiaría todo y yo tendría libertad para poder presentarme a cualquier tipo de elección”, afirmó.

“Es evidente que entonces la jurisdicción española deja de tener valor y vigencia en Cataluña”, insistió el expresidente de la Generalitat, quien remarcó que entonces se estaría “en una situación completamente diferente” y podría pensar en volver a concurrir a unos comicios.

JUICIO “DE BASE POLÍTICA”

Sobre el juicio del 9-N que le llevará a sentarse en el banquillo desde el próximo lunes, Mas señaló que es un proceso que “no tiene base legal”, ya que fue “instado por la Fiscalía General del Estado, no por los fiscales de Cataluña”, y “en connivencia con el Gobierno del PP”.

Afirmó que “es un juicio de base política para perseguir a determinada gente por sus ideas, no por haber desobedecido a un tribunal”, por lo que dijo que llegarán “hasta los tribunales europeos para defendernos”.

Por otra parte, sobre el exsenador de ERC Santiago Vidal y sobre los preparativos que sostiene que la Generalitat está haciendo para conseguir la independencia catalana, Mas dijo que, aunque “estima” a este juez, “se ha equivocado de todas todas y los errores se pagan”.

“ES OBVIO EL ACCESO A LOS DATOS”

El expresidente catalán sostuvo que Vidal se ha equivocado “porque ha hablado más de la cuenta y porque no ha explicado la realidad” de lo que está haciendo el Gobierno de Carles Puigdemont para conseguir la secesión y de los datos personales de los ciudadanos a los que tiene acceso.

Según Mas, es “obvio” que la Generalitat tiene acceso a datos de los catalanes, como los contenidos en la tarjeta sanitaria, aunque otra cosa es que se puedan "utilizar para un propósito o no”, al estar protegidos por la legislación.

Al mismo tiempo, el expresidente autonómico respondió con un “no me consta” a otras afirmaciones que hacía Vidal en sus conferencias, como que el Ejecutivo de Carles Puigdemont había hablado con la OTAN de la independencia o que los Mossos d’Esquadra se estaban entrenando con el Mossad israelí.

