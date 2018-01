CATALUÑA. ERC DESCARTA “ABSOLUTAMENTE” NUEVAS ELECCIONES AUNQUE JUNQUERAS SIGA EN LA CÁRCEL

Antoni Castellà, elegido diputado por ERC en las elecciones catalanas del pasado 21 de diciembre, descartó hoy “absolutamente” que haya que ir a nuevos comicios si Oriol Junqueras no es excarcelado y ante las dificultades para que Carles Puigdemont sea investido presidente desde Bruselas.



Castellà se pronunció sobre este asunto esta mañana frente al Tribunal Supremo, a donde acudió, junto a otros representantes nacionalistas, para seguir desde el exterior la vista en la que se decidirá sobre la petición de Junqueras de obtener la libertad provisional.

Coincidiendo con el inicio de esta sesión, que dio comienzo a las 10.30 horas, Castellà fue preguntado por los periodistas por el hecho de que haya medios de comunicación que apuntan que puede haber nuevas elecciones en Cataluña si Junqueras no es excarcelado. Se llegaría a esta situación ante la dificultad de investir a Puigdemont como presidente y la falta de acuerdo entre ERC y Junts per Catalunya para proponer a otro candidato.

A este respecto, Castellà, que iba en el puesto 15 de la lista por Barcelona en las elecciones del 21-D, descartó “absolutamente” nuevos comicios en Cataluña aunque Junqueras no sea excarcelado.

EXCARCELACIÓN “LÓGICA”

Descartó estos comicios porque “hay un mandato muy claro de 70 diputados de las fuerzas leales a la república”, en referencia a ERC, Junts per Catalunya y la CUP. Añadió que independientemente de los acuerdos para nombrar un presidente, hay un “acuerdo general” entre los independentistas para “seguir adelante en lo que es el mandato popular, que es el desarrollo de la república en un tono de democracia, de paz y, por descontado, de negociación”.

Respecto a la vista sobre la excarcelación de Junqueras, este diputado de ERC dijo que esperan de la misma “lo que sería lógico en cualquier democracia y Estado de Derecho”, que es que el exvicepresidente catalán sea puesto en libertad.

Sostuvo que esto debería ser así porque Junqueras aún no ha sido juzgado, está en prisión preventiva y su partido obtuvo “más de un millón de votos” el 21-D. Por este motivo, afirmó que “en un Estado normal” el líder de su partido estaría en libertad.



