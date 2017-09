CATALUÑA. PODEMOS PIDE AL PSOE QUE NO VETE SU ACTO POR EL DERECHO A DECIDIR EN ZARAGOZA Y “VUELVA A LA CORDURA DEL DIÁLOGO”

Google Plus

Podemos dijo hoy que no entiende por qué el PSOE ha rechazado acoger en la residencia estudiantil Pignatelli de Zaragoza la asamblea por el derecho a decidir a la que asistirán este domingo representantes del PDECat, ERC y PNV.

La Ciudad Escolar Pignatelli depende de la Diputación de Zaragoza, que está regentada por el socialista Juan Antonio Sánchez Quero. El presidente de la diputación provincial ya había asegurado que no iba a permitir la celebración de este acto y esta misma tarde reunió al Consejo de Administración del organismo (compuesto por el PP, PSOE y Ciudadanos de Aragón) y rechazó la convocatoria.

En un comunicado Podemos indica que la “asamblea de parlamentarios y alcaldes por la fraternidad, la convivencia y las libertades” es necesaria y aboga por el “diálogo” como la “mejor solución” al conflicto que plantea el independentismo.

Por ello, dice no entender que el PSOE haya mostrado su desacuerdo a este acto “dejando a un lado la libertad de expresión y el derecho a reunión”, por lo que insta a los socialistas a recuperar la “cordura del diálogo” para que pueda celebrarse este “espacio democrático” sin “vetos”.

