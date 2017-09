CATALUÑA. EL PP PIDE QUE “CESE” EL "ACOSO DEPLORABLE" QUE SUFREN LOS ALCALDES CONTRARIOS AL 1-O

- "Hay algunos que en Cataluña llevan bastante tiempo fomentando la hispanofobia y esto me parece no es el camino”, dijo Hernando. El portavoz del Partido Popular en el Congreso, Rafael Hernando, pidió este martes que los independentistas “cesen en su empeño” en el acoso contra los alcaldes y concejales contrarios a la celebración del referéndum convocado para el 1 de octubre.

En rueda de prensa en el Congreso, Hernando subrayó que “el acoso es deplorable en cualquier sistema” al tiempo que trasladó la “solidaridad” de su grupo político con los alcaldes y concejales que están soportando “la presión y el acoso de las personas dirigidas por el propio Puigdemont” y que son de “forma clarísimamente antidemocrática”.

“Nosotros creemos que ni los escraches ni los acosos personales forman parte de la convivencia democrática que tiene que existir y”, cuando están dirigidos desde la “Presidencia de la Generalitat, nos parece sencillamente lamentable y deplorable”, ahondó.

De esta manera trasladó una vez más la “solidaridad” con aquellas “víctimas de esta situación por no plegarse al desvarío de quienes quieren romper nuestro modelo de convivencia”.

Tras esta reflexión, Hernando afirmó que “hay algunos que en Cataluña llevan bastante tiempo fomentando la hispanofobia y esto me parece no es el camino”, por lo que pidió que “cesen en su empeño porque el acoso deplorable en cualquier sistema”.

