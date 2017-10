CATALUÑA. EL PP DEPLORA QUE CARMENA NO SE HAYA “PUESTO DEL LADO DEL ESTADO DE DERECHO” ANTE EL 1-O

Google Plus

El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, dijo hoy que es "lamentable" que la alcaldesa de la capital de España, Manuela Carmena, "no haya dicho aún una sola palabra sobre lo que sucedió en Cataluña” el 1 de octubre, al tiempo que le reprochó que “no se ha puesto del lado del Estado de derecho”.

Almeida hizo estas valoraciones durante una visita a un asentamiento ilegal de mendigos en la plaza Carlos Paris, del distrito de Tetuán, al que recomendó a Carmena que “haga su próximo viaje” en lugar de irse a otros países como Nueva York. El portavoz popular añadió que en Madrid hay más de 100 puntos de estas características con los consiguientes problemas para los propios indigentes y los vecinos.

A preguntas de los periodistas, este edil del PP dijo que “es lamentable que la alcaldesa de la capital de España no haya dicho aún una sola palabra sobre lo que sucedió en Cataluña” con el 1-O. Carmena asistió ayer a dos eventos en la ciudad para los que hubo convocatorias de prensa, pero en ninguno de ellos dio ocasión a los periodistas para preguntarle por el referéndum independentista, el discurso del Rey o la posible declaración unilateral de independencia.

CONDENAR LOS "ESCRACHES" A POLICÍAS

El portavoz popular recordó que lo único que hizo Carmena fue, a través de Twitter, “un reproche a la supuesta violencia de la Policía y la Guardia Civil”, cuando calificó de“error”la acción contra los colegios electorales, que dejó 800 heridos según la Generalitat, “sin preocuparse lo más mínimo por los 400 policías y guardias civiles que también tuvieron que ser atendidos”.

Almeida dijo que la alcaldesa “tiene que condenar los escraches a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad” en Cataluña, que, según dijo, en Ahora Madrid “están aplaudiendo”.

Maestre no entró a comentar la defensa de los escraches como libertad de expresión por dirigentes de Podemos cuando se le preguntó en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno, pero sí dijo que es “preocupante” que el Ministerio del Interior se haya querellado contra la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, por hablar de supuestos abusos sexuales de los Cuerpos de Seguridad en la operación contra el referéndum, en lugar de investigarlos. “Es el mundo al revés”, lamentó la portavoz.

