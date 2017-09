CATALUÑA. RIVERA DENUNCIA PINTADAS INTIMIDATORIAS EN EL NEGOCIO DE SUS PADRES

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, anunció este jueves acciones legales por las pintadas intimidatorias y los carteles independentistas que han aparecido en la puerta del negocio de sus padres, en la localidad barcelonesa de Granollers.

La verja metálica que protege la entrada del negocio amaneció este jueves cubierta con más de quince carteles a favor de la consulta del 1 de octubre y también con pintadas intimidatorias, por ejemplo una en la que se lee "Ciudadanos, no es vuestra tierra ni es vuestra lucha".

"No vamos a permitir que los golpistas acosen a mi familia ni señalen sus negocios; algo más propio de regímenes totalitarios", denuncia Rivera en un comunicado. "Los responsables de lo que ocurra en Cataluña estos días tienen nombres y apellidos: Carles Puigdemont y Oriol Junqueras", añade.

Rivera anuncia acciones legales porque "los golpistas ya no solo se conforman con acosar a diputados, guardias civiles, concejales o funcionarios, sino también a sus hijos y familiares. No nos van a callar, los demócratas y el Estado de Derecho somos más fuertes", concluye.

