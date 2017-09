CATALUÑA. UNIDOS PODEMOS DENUNCIA QUE LA "IRRESPONSABILIDAD" DEL GOBIERNO ESTÁ ALIMENTANDO LA TENSIÓN

La portavoz de Unidos Podemos en el Congreso de los Diputados, Irene Montero, denunció este martes que la "irresponsabilidad" del Gobierno está alimentando la confrontación en vez de buscar soluciones al desafío independentista en Cataluña.

En rueda de prensa, denunció que no se puede poner a los funcionarios en la tesitura de obedecer las instrucciones de la Generalitat o del Estado porque tienen que acatar las dos y por ello la solución no puede ser judicial sino política.

Montero insistió en que los Mossos d´Esquadra, como los demás trabajadores públicos en Cataluña, tienen que "cumplir con sus obligaciones", y los políticos tienen que evitar "poner en riesgo" las instituciones o utilizarlas "de forma partidista".

Al concretar su denuncia, se refirió tanto a los "llamamientos" o "requerimientos" desde la Generalitat a esos funcionarios como a la "actitud irresponsable" del Gobierno central.

En el actual escenario, Unidos Podemos mantiene que "lo más sensato y respetuoso" con las instituciones es llegar a un acuerdo que permita a los catalanes expresarse con garantías.

Se mostró convencida de que después del 1 de octubre esa opción se verá como la única "clara y razonable" para solventar la crisis territorial e institucional, pero considera que se debería negociar "ya".

Aunque no ha visto el detalle de la iniciativa de Ciudadanos para respaldar al Gobierno y al Tribunal Constitucional, Montero denunció que el Ejecutivo se está comportando "como un contendiente más" elevando la tensión y sin aportar soluciones.

Pidió por ello al Gobierno que no utilice a los tribunales para "sustituir" el trabajo de los políticos y que negocie "de una vez" un referéndum pactado y con garantías que evite un "choque de trenes".

Montero se mostró convencida de que el PP "no entiende" la plurinacionalidad de España ni el concepto de "soberanías compartidas" y por ello apeló de nuevo al "compromiso histórico" de expulsar a ese partido del Gobierno para que se pueda "hablar más fácilmente" de ese referéndum pactado.

