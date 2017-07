CATALUÑA. EL PP DENUNCIA QUE LOS INDEPENDENTISTAS PRETENDEN UNA DESCONEXIÓN “POR LA PUERTA DE ATRÁS” QUE “NO SE VA A PRODUCIR”

El coordinador general del Partido Popular, denunció este jueves que los independentistas catalanes “pretenden por la puerta de atrás y de manera rápida buscar una supuesta desconexión que no se va a producir”, porque el Gobierno de Mariano Rajoy y las instituciones “están preparados para tomar las decisiones que haya que tomar en cada momento”.

Maíllo hizo estas valoraciones en una entrevista en RNE recogida por Servimedia, después de que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, solicitase ayer un dictamen urgente al Consejo de Estado una vez que el Parlamento de Cataluña aprobó la reforma del Reglamento de la Cámara que posibilita la tramitación de la ley del referéndum y de la ley de ruptura con la que se pretende lograr la secesión de esta autonomía del resto de España.

“Ayer fue uno de esos días en los que no gana la democracia”, lamentó Maíllo, que dijo que este nuevo paso que ha dado el Parlamento catalán “es el colmo”, ya que “cualquier decisión política exige un debate”. “Se pretende por la puerta de atrás y de manera rápida buscar una supuesta desconexión y eso no se va a producir”, prometió.

Aseguró que seguir habiendo “respuestas” por parte del Gobierno y de las instituciones democráticas de este país “de manera tranquila, pero contundente y firme”. “No van a conseguir sus objetivos”, aseguró, al tiempo que valoró que “ese delirio independentista no conduce a ninguna parte”.

Ante el creciente pulso del independentismo, subrayó que el Gobierno central y las instituciones “están preparados para tomar las decisiones que haya que tomar en cada momento” para impedir el referéndum de autodeterminación anunciado por el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, para el próximo 1 de octubre.

En cuanto al tiempo que podría tardar el Consejo de Estado en responder a esta petición de dictamen urgente, dijo que imagina que “será cuanto antes” y destacó que, a partir de ahí, el Gobierno “tendrá que tomar las decisiones que tenga que tomar dentro de la ley”. “Todas las decisiones ilegales van a ser impugnadas o recurridas porque es lo lógico y normal”, sintetizó.

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso