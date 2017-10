CATALUÑA. JUNTS PEL SÍ DENUNCIA QUE EL ESTADO QUIERE “IMPONER LA UNIDAD DE ESPAÑA A SANGRE Y FUEGO”

Google Plus

- La CUP advierte de que el 155 no va únicamente “en contra” de Cataluña, sino de España . El Pleno del Parlamento de Cataluña comenzó este jueves a las 18.00 horas con la intervención del parlamentario de Junts Pel Sí Lluís Corominas y la de la CUP Anna Gabriel, que coincidieron en denunciar la tramitación del artículo 155 de la Constitución, que va “contra todo el país”.

El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, llegó puntual a la Cámara autonómica para asistir a un Pleno que estaba fijado inicialmente para las 17.00 horas y cuya celebración estuvo en duda hasta el último momento por la incertidumbre generada a lo largo de la jornada ante la posibilidad de que Puigdemont convocara elecciones anticipadas en Cataluña.

Una vez despejada esta duda, y después de que Puigdemont asegurara en el Palau de la Generalitat que no se dan las “garantías” necesarias para convocar comicios, dio comienzo la sesión parlamentaria con la intervención de Lluís Corominas y de Anna Gabriel, socios del Govern.

Corominas realizó una escueta intervención en la que pidió en primer lugar un aplauso para “dos personas que deberían de estar en libertad”, refiriéndose a los presidentes de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y de Òmnium Cultural, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart. Ambos se encuentran en la prisión de Soto del Real (Madrid) desde el pasado 16 de octubre por sus presuntas responsabilidades en el asedio a la comisión judicial que efectuó registros y detenciones en la Consejería de Economía de la Generalitat los días 20 y 21 de septiembre.

El representante de Junts Pel Sí denunció además que el Estado quiera "imponer la unidad de España a sangre y fuego".

Por su parte, Anna Gabriel cargó contra la aplicación “sin límites” y “sin control democrático” del artículo 155 de la Carta Magna, que, subrayó, no va “en contra” de Cataluña, sino también “de todo el país”.

Criticó que el Estado vaya a aplicar este artículo “avalado” por la Unión Europea, que “parece necesita más suspensión de derechos para aplicar todavía con más contundencia sus políticas austericidas”.

“El 155 es una impugnación al Estado democrático y de derecho” y, agregó, “quiere suspender este Parlamento de sus funciones con total impunidad”. Al mismo tiempo, animó a, “pase lo que pase”, enfrentarse al “tsunami de destituciones” que se van a producir.

