CATALUÑA. EL PNV DENUNCIA QUE EL GOBIERNO ACTÚA “FORZANDO LA LEY” PORQUE ESTÁ “FALTO DE POLÍTICA”

Google Plus

El portavoz del PNV en el Congreso de los Diputados, Aitor Esteban, denunció este martes que el Gobierno de Mariano Rajoy “únicamente responde con medidas de fuerza e, incluso, a veces forzando la ley” ante el desafío soberanista porque está “falto de política”.

En declaraciones a los periodistas antes de participar en la Junta de Portavoces, justificó de esta forma que su grupo vaya a votar en contra de la proposición no de ley promovida por Ciudadanos para expresar el apoyo al Gobierno en las medidas tomadas para evitar el referéndum soberanista anunciado para el 1 de octubre.

Esteban explicó que “se necesita absolutamente” una actuación “política” para encarar el reto soberanista que plantean los independentistas en Cataluña. “Únicamente responde con medidas de fuerza e, incluso, a veces forzando la ley y nos parece que no es (una actitud) correcta”, sentenció.

En cuanto a la propuesta socialista que hoy estudia la Junta de Portavoces de crear una comisión parlamentaria para el estudio de la modernización del Estado autonómico, dijo que el PNV votará a favor porque el diálogo “es necesario más que nunca” para solucionar este problema “político”.

No obstante, el dirigente peneuvista reconoció que discrepa del “planteamiento” de dicha comisión si lo que se pretende es hacer una “reflexión genérica” sobre las autonomías en España en vez de buscar “soluciones para un problema nacional como es el catalán”.

Por último, pidió “más concreción” a Unidos Podemos para posicionarse sobre su propuesta para que “todas las fuerzas políticas comprometidas con la democracia” y los alcaldes de municipios de 50.000 habitantes se reúnan antes del 1 de octubre en una “asamblea extraordinaria” para abordar la situación de “excepcionalidad” que a su juicio vive España.

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso