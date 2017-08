CATALUÑA. CS DENUNCIA LA "BORROKIZACION" DE LAS CUP EN CONTRA DE LA MAYORÍA SOCIAL

Google Plus

La dirección nacional de Ciudadanos denunció este martes la "borrokización" de las CUP en Cataluña siguiendo la estela de la violencia callejera que en otras épocas se vivió en el País Vasco, en contra de la mayoría de los catalanes.

El secretario general de Ciudadanos en el Congreso de los Diputados, Miguel Gutiérrez, subrayó que las CUP son "el socio prioritario" del presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y están emprendiendo una creciente "borrokización" que estos días se ha materializado, por ejemplo, en la quema de autobuses contra el turismo.

También, subrayó, en intentos de escraches a la Guardia Civil, a pesar de que el CIS catalán indica que los catalanes aprecian la labor de las Fuerzas de Seguridad del Estado en esa comunidad autónoma, incluso más que a sus propios partidos políticos.

Cuando alguien "no quiere entender" lo que dicen sus ciudadanos "le pasan las cosas que le pasan" a Puigdemont y que también están pasando en Venezuela, dijo, haciendo un paralelismo entre el comportamiento de Puigdemont y el presidente de ese país, Nicolás Maduro.

Gutiérrez reiteró su opinión de que no habrá referéndum el 1 de octubre porque no hay censo ni urnas ni papeletas "de verdad". La democracia se basa en el principio de legalidad, alertó, y eso es lo que necesita Cataluña, unas elecciones.

El proceso soberanista, afirmó, está "condenado a un salto al vacío" en el que Puigdemont quiere "saltar de la mano" de ERC y de las CUP.

