CATALUÑA. RIVERA DENUNCIA LA "AMBIGÜEDAD" DEL PSC Y RECLAMA RECURSO CONJUNTO AL TC

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, denunció este viernes la "ambigüedad" del PSC ante el referéndum independentista, de la que puso como prueba que se oponga a un recurso conjunto ante el Tribunal Constitucional (TC) contra la ley de desconexión.

Rivera compareció en rueda de prensa en el Congreso de los Diputados para hacer balance de lo que va de legislatura, y preguntado por la situación en Cataluña aseguró que es necesario recurrir "sí o sí" el "atropello democrático" que supone la reforma del Reglamento del Parlamento de Cataluña que permitió tramitar la 'ley de desconexión'.

Aseguró que más que una ley es "un bodrio" con el que los responsables de la Generalitat pretenden declarar la independencia "en 24 horas pasando por encima de la mayoría de los catalanes, del Estatuto de Autonomía y de la Constitución".

Considera que los independentistas están ya "pisando todas las líneas rojas" y "dinamitando" todos los posibles puentes de diálogo. El barco del separatismo se está hundiendo, aseguró, y quieren llevar a Cataluña "a las rocas".

Rivera reiteró que su deseo es presentar un recurso conjunto junto al PP y al PSOE, pero el PSC "no quiere". Ese hecho le llevó a denunciar que ese partido respalda el referéndum en Girona y "dice lo contrario" en Barcelona, mostrando que está "dividido internamente".

Si hay coincidencia en la necesidad de cumplir la ley, se preguntó "por qué no quieren recurrir" la vulneración de la legalidad. Su deseo, añadió, es que el PSC "no vuelva a las andadas" de los tripartitos "con Carod Rovira".

Rivera aseguró que si el Gobierno plantea una sesión plenaria en septiembre para explicar la situación en Cataluña y las medidas que está tomando "yo lo apoyaría", porque hablar de eso es "de sentido común". Además, apuntó, "sería bueno" conocer las posiciones de los demás, incluido del secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, del que dijo que piensa una cosa diferente "depende del día y la hora".

Le recordó que algunos alcaldes del PSC pretenden "legitimar" el referéndum participando con su voto, y le pidió que rectifique y recupere una posición nítida en vez de "jugar" con algo que cuestiona la soberanía nacional.

