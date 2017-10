CATALUÑA. IGLESIAS AVISA DE QUE NO SON DEMÓCRATAS QUIENES DEFIENDEN “A PALOS” A UNA POBLACIÓN CIVIL “TRAICIONADA”

Google Plus

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, señaló este domingo a través de su perfil de Twitter de que no son demócratas quienes defienden “a palos” a una población civil a quien han “traicionado”.

“Un Gobierno que nada en corrupción y que se parapeta en la represión y en el forzamiento de la ley, no es un Gobierno digno de España”, expuso el dirigente de Podemos en una sucesión de doce ‘tuits’, en los que aconsejó al Ejecutivo “detener inmediatamente la represión y permitir que los ciudadanos en Cataluña se expresen en libertad”.

En esta línea, instó al PSOE a “rectificar” y dejar de apoyar, aunque “ya es tarde”, al Gobierno de Mariano Rajoy. Iglesias abogó por abrir un nuevo escenario de diálogo, de pacto y de convivencia con los socialistas para enviar al PP y a Ciudadanos a la oposición. Para ello, desde el partido morado animan a los socialistas a presentar una moción de censura en el Congreso de los Diputados.

“No queremos que Cataluña se vaya de España empujada por el PP, pero somos demócratas y el pueblo catalán debe decidir”, señaló en otro de los ‘tuits’ en los que recuerda la Declaración de Zaragoza del pasado domingo, en la que apostaban por un referéndum pactado y con garantías.

“Catalanas, catalanes, no os ataca España. Os ataca un Gobierno de corruptos y antipatriotas”, concluyó Iglesias, que cargó también contra la actuación policial que ha ido en “contra la población civil”. “El Gobierno les traiciona, pervierte su función y daña su imagen”.

A este respecto, aseguró que la estrategia represiva del PP ha “fracasado” y “deteriorado hasta límites inéditos la democracia y la convivencia” y agregó que “quienes creen que la democracia se defiende a palos o desde las cloacas, ni entienden la democracia ni son demócratas”.

