CATALUÑA. EL DELEGADO DE LA GENERALITAT EN MADRID VE EL 155 COMO “UN GOLPE DE ESTADO DESDE EL PROPIO ESTADO”

El delegado de la Generalitat de Cataluña en Madrid, Ferran Mascarell, describió este viernes la aplicación del artículo 155 de la Constitución que hoy aprobará el Gobierno para intervenir la autonomía catalana como “una forma de golpe de Estado desde el propio Estado contra el propio sistema autonómico”.

En declaraciones a Catalunya Ràdio recogidas por Servimedia, Mascarell no aventuró qué medidas concretas adoptará el Consejo de Ministros, pero sí dio por hecho que serán “todas destinadas a anular, suspender, poner en cuestión el amparo de la estructura autonómica que afecta a Cataluña” y que “en cualquier caso seguro que no son positivas para resolver el conflicto que tenemos”.

El delegado de la Generalitat cree que la aplicación del 155 demuestra que “el Estado español es un estado que no funciona” y que “la consecuencia de ese mal funcionamiento es lo que estamos viviendo”, con el Estado “en manos de un grupo que no inluye las demandas de los catalanes”.

Mascarell descartó la posibilidad de una reforma de la Constitución, que “tal como están las cosas” le parece “una entelequia”, puesto que las voces que él dice escuchar en Madrid indican que sería una “marcha atrás”, pues sólo se habla, “desde la FAES hasta el PSOE”, de que “el Estado tiene que volver a Cataluña”.

Esto demuestra, desde su punto de vista, que “la política madrileña”, no la sociedad, tiene una mirada sobre el resto del país “como la de un propietario”.

El delegado de la Generalitat en la capital, que durante años militó en el PSC, lamentó el papel de su antiguo partido, que aseguró que le produce tristeza porque “se ha convertido en una formación política que prácticamente piensa y mira como el PSOE”; es decir, no por los intereses de Cataluña sino por los del Estado.

