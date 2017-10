CATALUÑA. EL DELEGADO DE LA GENERALITAT ATRIBUYE SU EXCLUSIÓN DEL SENADO A LA FALTA DE VOLUNTAD DE DIÁLOGO

El delegado de la Generalitat de Cataluña en Madrid, Ferrán Mascarell, interpretó este jueves el que no se le haya permitido exponer en el Senado la posición del Gobierno catalán ante la aplicación del artículo 155 como una muestra de la "falta real de voluntad de diálogo" por parte del Estado.

Mascarell dijo que no le habían "explicado mucho las razones" de no permitirse ejercer el turno en contra a las medidas del 155 en la comisión del Senado constituida para tramitarlas y que "ha habido grupos que han intentado que pudiera intervenir", pero que finalmente el presidente de la cámara y de la comisión, Pío García-Escudero, le había comunicado que no lo haría.

"Es un muy mal síntoma y expresa la constante de los últimos años, que es esta falta real de voluntad de dialogo para entender el fondo de lo que está sucediendo en Cataluña", interpretó, lamentando no poderlo expresar "ante los responsables de que esto no haya podido ser" y de que "el diálogo no avance".

"Ellos sabrán. Son los responsables de la realidad y de la historia de lo que se está produciendo", repuso. "Hemos pensado hasta el último momento que se impondría el sentido propio de la política", el de "deshacer los problemas".

Desde su punto de vista, el artículo 155 no debería aplicarse "en ninguna de las circunstancias y bajo ninguna gradualidad", porque "el pueblo catalán votó una Constitución que entendía su realidad autonómica", y no con la interpretación de la misma "infinitamente más agresiva" que permite, en su opinión, la intervención de la autonomía catalana. "Hace tiempo que estoy decepcionado con la manera de entender la política del Estado", concluyó antes de abandonar el Senado en el que ya no iba a intervenir.

