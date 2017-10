CATALUÑA. RAJOY DEFIENDE QUE EL 155 ES “LA ÚNICA RESPUESTA POSIBLE” ANTE EL “DESPRECIO” A LA LEY

Google Plus

- Rajoy, sobre Puigdemont: “Vamos a ver si ahora tiene a bien acudir al Senado a presentar sus propuestas”. El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, defendió este miércoles que la aplicación del artículo 155 de la Constitución es “la única respuesta posible” ante el “desprecio” a las leyes, a la Constitución, al Estatut y a millones de ciudadanos de Cataluña que han mostrado los responsables de la Generalitat.

Así se pronunció en la sesión de control al Ejecutivo, al responder al portavoz de ERC en el Congreso, Joan Tardà, que le acusó de “acrecentar el abismo entre el reino de España y Cataluña” y le advirtió de que si “persiste en la represión”, los catalanes saldrán a la calle a defender “cívicamente” a su “Gobierno legítimo”.

“Conoce usted muy bien la respuesta, es la única posible y cumplo con mi obligación al ponerlo en marcha”, respondió Rajoy, que justificó que ha planteado cesar al Govern en bloque ante el “desprecio” a las normas constitucionales y la “liquidación” a la ley por parte de sus responsables.

El jefe del Ejecutivo subrayó que el objetivo de las medidas acordadas al amparo del artículo 155 es “restaurar la legalidad” en Cataluña, “apostar por la convivencia que se ha roto” y atajar las consecuencias económicas derivas del desafío secesionista.

Se trata, prosiguió Rajoy, de una “decisión excepcional” y precisamente por ello se quiere que “dure poco” y que su finalidad sea la convocatoria de unas elecciones en esta comunidad autónoma “cuando se puedan celebrar con normalidad”.

Además, cargó con dureza contra el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, por predicar el diálogo cuando “lo único que quiso negociar fueron los términos y los plazos de la independencia de Cataluña”. “No quiso hablar de nada más”, lamentó.

“Vamos a ver si ahora tiene a bien acudir al Senado a presentar su propuesta ante el conjunto de los ciudadanos”, expresó, para a renglón seguido incidir en que en España “llevamos 40 años dialogando” y “donde no se puede dialogar es en el Parlamento de Cataluña”.

Para Tardà, Rajoy pretende “convertirse de facto en el presidente de Cataluña” y convocar elecciones cuando “más le interese”. En este sentido, criticó la actitud de Rajoy “negando el diálogo y convirtiendo en estrategia política la consigna fascista del 'a por ellos'”.

En cualquier caso, le dijo que “todavía está a tiempo” para frenar “la represión”. “Retire el 155, no tiene ningún derecho a hacer sufrir a los ciudadanos catalanes, seamos o no independentistas. ¿Qué crimen hemos cometido?”, remachó.

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso