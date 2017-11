CATALUÑA. GARCÍA PAGE DEFIENDE A ICETA POR “REMOVER LAS PIEZAS PARA VOLVER A ENCAJAR EL PUZLE” CATALÁN

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, salió este sábado en defensa del primer secretario de los socialistas catalanes, Miquel Iceta, tras haber pactado con la formación heredera de Unió, Units per Avançar, ya que “no es inteligente jugar a que todo sigue igual", puesto que "hay que remover las piezas para volver a encajar el puzle”.

A su llegada al Consejo de Política Federal, García-Page advirtió de que lo que pasa en Cataluña es relevante para España y ante ello los socialistas pueden ofrecer una opción “razonablemente optimista”, ya que se puede salir de “este túnel desde la normalidad democrática” que supondrán las elecciones del 21 de diciembre.

El PSOE, dijo el presidente de Castilla-La Mancha, se está “reconstruyendo” para ser la alternativa “optimista y positiva”. Sostuvo que desde la “firmeza en sus convicciones” el conjunto de los socialistas pueden impulsar al PSC para que sea “la gran sorpresa del 21 de diciembre” y se convierta en “un puente útil y eficaz que contribuya a recomponer el puzle” catalán.

"ÚNICA FRONTERA"

“Lo que no es intelitgente es jugar a que todo sigue igual y a que los compartimentos son estancos. Es evidente”, dijo en referencia al acuerdo con los herederos de Unió. A su juicio, "hay que remover las piezas para volver a encajar el puzle" catalán.

A su juicio, "la única frontera que no podemos pasar es la de pactar con los que no están con nuestra Constitución. El mensaje de Iceta es que algo tiene que cambiar para que lo esencia lo podamos mantener”.

En ese sentido, el presidente castellanomanchego insistió en que si el próximo 21 de diciembre “todo el mundo repite el mismo argumentario del últimos años, no se arreglará nada. Alguien tiene que hacer esfuerzos por desmadejar eso” y en esa tarea, sostuvo, Iceta “es el que está haciendo más esfuerzos y tiene más habilidades”.

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso