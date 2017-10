CATALUÑA. CARMENA DEFIENDE UN REFERÉNDUM, Y SUGIERE QUE CON MÁS OPCIONES QUE INDEPENDENCIA SÍ O NO

Google Plus

La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, ve "incuestionable" que "habrá que hacer" un referéndum en el que los catalanes decidan en qué marco territorial quieren vivir y que "una de las opciones tiene que ser la independencia", pero que no tiene por qué ser "una consulta con sólo dos preguntas", dando a entender que puede ofrecerse como respuesta una tercera vía como el federalismo, el confederalismo u otras.

Así se expresa en una entrevista en la revista 'Marie Claire' que se publicará en el número de noviembre (salida a la venta el 19 de octubre) y en la que Carmena constata que "una enorme cantidad de catalanes quieren decidir sobre su marco territorial", que "eso es incuestionable y habrá que hacer ese referéndum”.

La alcaldesa matiza que el “cómo, cuándo y con qué preguntas y opciones” se plantee ese referéndum se resolvería en una mesa de negociación, pero “sin duda, es necesario que los catalanes digan el marco territorial en el que quieren vivir y eso implica que una de las opciones tiene que ser la independencia”.

Siguiendo la reflexión, Carmena certifica que el hecho de que una parte del territorio se independice es algo que “ya ha pasado en otros países", pero añade que "hay más opciones y hay que verlas todas", y, por ejemplo, "no hay por qué pensar en una consulta con sólo dos preguntas”.

La regidora madrileña admite que para poder hacer ese referéndum hay que cambiar la Constitución y hacer cesiones y renuncias como se hicieron en 1978.

Sobre las cargas policiales del 1 de octubre, Carmena manifiesta: “Me produjeron mucho dolor y me sentí avergonzada”. Y añade que le “parece terrible que haya habido esa violencia porque la violencia es el final de la buena política”. Por último, enjuicia que “ninguno de los políticos actuales ha demostrado el talante necesario para buscar acuerdos".

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso