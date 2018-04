CATALUÑA. EN COMÚ PODEM DEFIENDE QUE PUIGDEMONT TIENE EL “DERECHO POLÍTICO” A DELEGAR EL VOTO

El portavoz adjunto de En Comú Podem en el Congreso, Josep Vendrell, dijo este miércoles que el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont mantiene intactos sus “derechos políticos”, aunque se encuentre en una prisión de Alemania, para que se manifieste la “voluntad” de que pueda delegar su voto.



El diputado de En Comú Podem, confluencia catalana de Unidos Podemos, se manifestó en estos términos en una entrevista en Servimedia al ser preguntado por la situación en la que se encuentra actualmente Puigdemont desde que fuera detenido el pasado 25 de marzo. Desde entonces, se encuentra en una cárcel de Neumünster a la espera de que el juez provincial decida sobre su extradición.

Después de que la Mesa del Parlament resolviera con los votos de Junts Per Catalunya y ERC que Puigdemont puede delegar su voto en próximas votaciones, Vendrell defendió que lo que está haciendo el presidente del Parlament, Roger Torrent, es “preservar los derechos políticos que la prisión preventiva no suspende a los candidatos”, como ya se hizo con el expresidente de la ANC Jordi Sánchez.

Otra cosa, dijo, es la investidura a la que se podría ver sometido Puigdemont, que sucedería de manera simbólica mientras éste continúa en prisión, sobre lo que afirmó que el expresidente de la Generalitat “no está en condiciones ahora mismo de presentarse como tal”.

Indicó que habría que estudiar los “mecanismos legales” para permitir la delegación del voto a Puigdemont -después de que los letrados del Parlament lo desaconsejaran- y así “garantizar unos derechos políticos que en ningún caso están suspendidos”.

GOBIERNO DE INDEPENDIENTES

Se negó a continuar judicializando la política y pidió dejar atrás las vías unilaterales para poner fin a la “dinámica de bloques” en Cataluña porque “hay que empezar a pensar en términos de país”.

Defendió, además, la estructuración de un gobierno de independientes en Cataluña, a la que ya se ha referido el líder de Catalunya En Comú, Xavier Domènech, y precisó que se trata de “una propuesta para dialogar” con el resto de fuerzas, como ERC y PSC, aunque no explicó avances al respecto.

Lamentó que la sociedad catalana lleve “demasiado tiempo” en una situación de bloqueo político y social, “sin autogobierno y sin instituciones”, y puso encima de la mesa la posibilidad de “establecer un espacio de diálogo democrático”.

Reivindicó este gobierno de independientes con la presencia de personas “con autoridad y prestigio” que provengan de la sociedad civil y que no tengan un recorrido político, porque se trataría de una gobernanza temporal.

Rechazó de plano ningún candidato de Junts Per Catalunya a presidir la Generalitat, como podría ser su portavoz, Elsa Artadi, cuyo nombre suena en las quinielas para ser candidata, dado que Catalunya En Comú tiene “un proyecto político distinto” al del partido de Puigdemont.



Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso