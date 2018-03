CATALUÑA. EL PDECAT DEFIENDE “NO EXISTE NINGUNA RAZÓN QUE JUSTIFIQUE HOY NINGÚN ENCARCELAMIENTO”

El portavoz del PDECat en el Congreso, Carles Campuzano, defendió este viernes que “no existe ninguna razón que justifique hoy ningún encarcelamiento” y remarcó que la huida de la secretaria general de ERC, Marta Rovira, no debe afectar a quienes hoy están siendo informados sobre su situación procesal en el Tribunal Supremo.



A las puertas del Supremo, donde el juez Pablo Llarena comunica el auto de procesamiento contra varios imputados por el proceso independentista en Cataluña, y ante la decisión de Rovira de emprender el “exilio”, Campuzano consideró que “estamos ante un nuevo episodio de esta historia de horror”.

En su opinión, todo este procedimiento judicial está afectando “profundamente” a la calidad democrática española y a la convivencia en el conjunto de España. En este sentido, aseveró que “no se dan las condiciones para que hoy nadie tenga que estar en prisión”.

“Espero que hoy el juez Llanera tenga sentido común y sentido de la Justicia y que no ordene de nuevo ninguna prisión provisional”, declaró el portavoz del PDECat en la Cámara Baja, al tiempo que advirtió de que cualquier otro escenario no sería “justo”.

En cuanto al anuncio de Rovira de que emprende el "exilio" para preservar su "libertad de expresión" y no ser "censurada" por unos tribunales que se basan en criterios "políticos", dijo respetar esta decisión porque es “libre de desplazarse a un tercer país”.

En cualquier caso, Campuzano remarcó que la posición de Rovira expresa “el sentimiento de injusticia que muchas de las personas que están siendo investigadas por el Supremo y tienen hoy la percepción de que no van a tener un juicio justo en España”.

Preguntado expresamente si cree que esta decisión podría perjudicar el futuro judicial de las personas que sí han acudido al Supremo, contestó que piensa que “no”, ya que la Justicia “debe tomar decisiones considerando si los supuestos que justifican una prisión provisional se dan en estas personas que comparecen y que no hay riesgo de destrucción pruebas, reiteración del delito y no hay, sobre todo, de fuga”.

“Yo creo que la decisión de Rovira no debe perjudicar a quienes hoy están siendo informados de su situación procesal, que es provisional y lógicamente las defensas van a plantear los correspondientes recursos”, prosiguió Campuzano, antes de incidir en que cada uno “administra sus defensas de la manera que cree que es más legítima y eficaz”.

Por último, ante la segunda votación de investidura para que Jordi Turull intente recabar los apoyos necesarios para ser presidente, y que ha sido convocada para el sábado, dijo que este nuevo escenario, con la marcha de Rovira y las decisiones que pueda tomar el juez, son “razones de más” para que se “facilite” la elección del exconsejero de Presidencia “en este contexto tan concreto que estamos viviendo”.



