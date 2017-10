CATALUÑA. ALBIOL DEFIENDE QUE EL 155 “NO TIENE QUE SER ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE” PARA CONVOCAR ELECCIONES

El presidente del Partido Popular de Cataluña (PPC), Xavier García Albiol, opinó este sábado que si finalmente se aplica el artículo 155 de la Constitución en Cataluña no tendría que hacerse “única y exclusivamente” para propiciar una convocatoria de elecciones de manera inmediata, tal y como reclama Ciudadanos.

En declaraciones a los medios en Santa Coloma de Gramanet (Barcelona), valoró que convocar elecciones de manera anticipada por la vía del 155 sería “el paso final” frente a la “catarsis” que vive Cataluña en este momento con el desafío secesionista que promueven los responsables de la Generalitat.

“Desde el PPC creemos que si al final se tiene que acabar aplicándose (el 155) porque Puigdemont decide avanzar en su desafío separatista, no tiene que ser única y exclusivamente para una convocatoria electoral”, expuso Albiol, que sugirió cambios en ámbitos como la Enseñanza o los Mossos.

Por tanto, el líder del PP catalán dijo a Ciudadanos que “antes de esa convocatoria de elecciones tenemos la obligación y la responsabilidad de lograr que la institución de la Generalitat de Cataluña vuelva a la normalidad democrática”.

A su juicio, “es imposible poder afrontar unas elecciones autonómicas en los próximos meses en unas mínimas condiciones de garantías democráticas viviendo la situación que se está viviendo en parte de la administración”.

En cualquier caso, quiso transmitir a los catalanes “tranquilidad”, porque el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, “va a garantizar que nadie rompa España. “Tengan la confianza y la seguridad de que quienes pretenden llevar a cabo la ruptura no se van a salir con su objetivo”, indicó.

Aseguró que Rajoy tiene “muy claro lo que necesita Cataluña y España” y “no se va a permitir que nadie juegue con España” en un momento en el que Cataluña va camino de ser una “sociedad muy pobre” por la decisión de más de 500 empresas de cambiar su domicilio social ante la deriva secesionista.

Aunque se mostró “poco optimista” con la respuesta que Puigdemont dé al requerimiento del Gobierno para aclarar si declaró o no la independencia, remarcó que aún dispone de unas horas “para evitar llevar a Cataluña al abismo” e “intentar reconducir la situación que estamos viviendo”.

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso