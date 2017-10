CATALUÑA. SAVATER DEFIENDE EL ENCARCELAMIENTO DE SÁNCHEZ Y CUIXART PORQUE INCURRIERON EN “FRANCA SEDICIÓN”

Google Plus

El pensador y escritor vasco Fernando Savater defendió hoy en el Fórum Europa el encarcelamiento del presidente de la ANC, Jordi Sánchez, y el de Ómnium, Jordi Cuixart, puesto que incurrieron en “franca sedición” al promover las protestas de los pasados 20 y 21 de septiembre frente a la Consejería de Economía de la Generalitat.

Savater se refirió a esta cuestión en un encuentro informativo organizado por Nueva Economía Fórum en Madrid, en el que analizó la crisis catalana junto al abogado Antonio Garrigues Walker.

Respecto al encarcelamiento de Sánchez y Cuixart, el pensador vasco sostuvo que ambos incurrieron en “franca sedición” al promover, los pasados 20 y 21 de septiembre, la protestas frente a la Consejería de Economía de la Generalitat cuando se producían las detenciones y registros relacionados con el referéndum del 1-O.

Según Savater, esta actitud de intentar impedir la actuación judicial es lo que “ha llevado a la cárcel” a los responsables de ANC y Òmnium, por lo que no pueden ser considerados ‘presos políticos’, como les están definiendo los independentistas y Podemos.

A su juicio, lo que define a un preso en un régimen democrático no es “la intencionalidad de su crimen”, sino el delito que comete. Resaltó que esto hace que los terroristas del ISIS no sean “presos religiosos”, sino individuos que cometen “atrocidades”, motivo por el que se les juzga y se les encarcela.

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso