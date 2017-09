CATALUÑA. EL PP DEFIENDE QUE NO ES UN “VÍDEO DE CONFRONTACIÓN” SINO DE “DECLARACIONES REALES”

El coordinador general del PP, Fernando Martínez-Maíllo, defendió este jueves el vídeo que han difundido desde su partido contra la ‘hispanofobia’ porque “no es un vídeo de confrontación”, sino que se trata de “declaraciones reales” y “ninguna” de las que aparecen es “inventada”.

De esta manera, en los pasillos del Congreso, se refería el dirigente del PP a la campaña para denunciar la 'hispanofobia’ de los independentistas que circula por redes sociales. No obstante, Maíllo reconoció que todo spot es una “hipérbole de la realidad” pero que la campaña nace sin "buscar ningún tipo de enfrentamiento”.

“Lo importante no son los vídeos, sino los hechos, el Gobierno está actuando correctamente”, manifestó el dirigente popular, porque “aquí hay un problema de legalidad, no de banderas”, e hizo un llamamiento a la Generalitat “para que vuelva a la legalidad”.

En este sentido, Maíllo insistió en que los “únicos responsables” de lo que está pasando en Cataluña son los que votaron a favor de un referéndum ilegal y “han mantenido su estrategia consistente en vulnerar la soberanía nacional”. “Son ellos los que tienen que reflexionar y retroceder en sus posiciones”, expresó.

“La pelota está ahora en el tejado de los independentistas, que son los que tienen que retroceder y renunciar a seguir avanzando en esta dinámica de ilegalidad”, insistió.

Fuentes del PP restaron importancia en la polémica surgida por el vídeo y a las supuestas discrepancias que podría haber generado en el seno del PP. Aluden a que se trata de una campaña del equipo de redes sociales, al tiempo que defienden que lo “preocupante” no es el video en sí, sino lo que dicen los políticos que salen en el spot porque se trata de declaraciones reales.

