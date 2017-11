CATALUÑA. GARZÓN DEFIENDE UNA COALICIÓN CON PODEM QUE NO DEFIENDA LA INDEPENDENCIA NI EL 155

Google Plus

El coordinador general de Izquierda Unida, Alberto Garzón, aseguró este lunes que respeta la disión de Albando Dante Fachín como líder de Podem, y expresó su confianza en una coalición con esa formación que defienda una alternativa en Cataluña diferente a la declaración unilateral de independencia y a la aplicación del artículo 155 de la Constitución.

Garzón reiteró en rueda de prensa su deseo de que el referente de Izquierda Unida en Cataluña, EUiA, participe en una amplia coalición en la que también esté Podem y que contará previsiblemente con un candidato "magnífico", como es Xavier Domènech.

En su opinión, es un candidato "extraordinario" para unas elecciones en las que "puede pasar casi cualquier cosa" y en las que las formaciones de izquierda deben defender "un proyecto de país en positivo" diferente de la independencia y de la "represión" y de la aplicación del artículo 155 de la Constitución.

Garzón aboga por un proyecto que refleje "un modo amplio de entender la diversidad" y que debe fraguarse en toda España como una "república federal".

Su objetivo es que en esas elecciones no se hable de "bloques" en función de su posición ante la independencia sino de cuestiones sociales con las que se puedan identificar las clases populares tanto de Cataluña como del resto de España.

Aseguró que tiene "mucha estima" personal a Dante Fachín y respeta su decisión de dimitir como secretario general de Podem porque, aunque no quiere inmiscuirse en cuestiones internas de otros partidos, cree que no estaba "cómodo" con esas posiciones.

Quienes defiendan posiciones que están fuera de esos parámetros, dijo Garzón, son "libres de tomar las decisiones que les convegan", tanto si son de Podem como si pertenecen a cualquier otra formación. En todo caso, cree que ese partido están en un proceso de "clarificación" que será positivo.

