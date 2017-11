CATALUÑA. LESMES DEFIENDE QUE LA JUEZA LAMELA HA ACTUADO “CON ABSOLUTA INDEPENDENCIA”

El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, afirmó este martes que la jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela ha actuado “con absoluta independencia, fundando su decisión en la ley”, al ordenar el encarcelamiento del exvicepresidente de la Generalitat de Cataluña Oriol Junqueras y ocho exconsejeros del Govern.

Así se pronunció Lesmes en una entrevista en Onda Cero recogida por Servimedia, en la que subrayó que Lamela ha explicado los motivos que la han empujado a tomar esta decisión, “pero todo es susceptible de ser criticado”.

Comentó que después de que el Parlamento catalán declarase la independencia el pasado 27 de octubre, la jueza pensó que los encarcelados “podían eliminar pruebas” y defendió que ésta “no utiliza criterios arbitrarios” para fundamentar sus decisiones.

A su vez, afirmó que las declaraciones públicas que realizan los dirigentes independentistas son una “estrategia clara” para que se produzca “un reconocimiento internacional del derecho de autodeterminación”.

También dijo que existe una estrategia que tiene como objetivo “la no entrega” del expresidente de la Generalitat de Cataluña Carles Puigdemont a la Justicia española.

“La estrategia para impedir la extradición es demostrar que España no respeta los derechos humanos; es pura propaganda”, apuntó.

Esto le permitió destacar que “España lleva desde el año 1986 perteneciendo a la UE y nunca ha tenido ninguna queja de que no respeta los derechos humanos como para que ahora venga Puigdemont y ponga de manifiesto que no se respetan”.

Respecto de la situación de Puigdemont en Bélgica, subrayó que existe una “relación fluida” con ese país a nivel bilateral y explicó que si el expresidente de la Generalitat lo ha elegido para irse se debe a que en la comunidad flamenca “hay un movimiento independentista potente” y cree que puede “encontrar simpatía con ellos”.

