CATALUÑA. VARA PIDE QUE “TODO EL MUNDO” DEFIENDA A RAJOY ANTE LAS ACUSACIONES DE “FRANQUISTA”

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, pidió este lunes que “todo el mundo” debería estar al lado del presidente del Gobierno y defenderlo ante las acusaciones de “franquista” que han vertido sobre él en Europa por la actuación del Ejecutivo ante la crisis catalana.

Vara destacó que no se puede "aceptar bajo ningún concepto" que nadie intente "marcar diferencias" con la democracia en España y, en particular, avisó en un desayuno en Madrid organizado por Europa Press que "si alguien se mete con el presidente del Gobierno y duda de su capacidad democrática, todo el mundo tiene que estar a su lado y defendiéndolo, porque se están metiendo con todos nosotros”.

Así lo manifestó el dirigente socialista ante la presencia de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría. Un “gesto de normalidad” que celebró el presidente extremeño máxime en estas circunstancias.

Fernández Vara hizo esta defensa de Rajoy a una pregunta sobre las declaraciones del presidente del Partido Socialista belga, Elio Di Rupo, en las que dijo que si bien el presidente de la Generalitat cesado Carles Puigdemont ha abusado de su posición, Rajoy "se ha comportado como un franquista autoritario". De manera tajante, Vara respondió que Di Rupo demuestra que "no sabía quién era Franco".

Para el presidente extremeño, “de puertas para adentro de casa" se pueden mantener diferencias con el Gobierno pero "de puertas para afuera" todos deben salir en defensa del presidente, ante este ataque y otros que se han hecho desde Bélgica a España por la aplicación del artículo 155 de la Constitución.

A su juicio, no se puede aceptar "como válido todo lo que se está diciendo" desde Bélgica, del que dijo que es un país que “todo estimamos” pero en el que “hay cosas en las que no es un ejemplo”.

Por otra parte, preguntado por la puesta en libertad de Puigdemont y sus consejeros por parte de la Justicia belga, lamentó la “disparidad de criterios" respecto a la Justicia española pero apuntó que el juez belga se ha pronunciado sobre el proceso de extradición que está en marcha y no sobre "el fondo de la cuestión", por lo que destacó que se trata de "procesos diferentes".

No obstante, apuntó que esta situación demuestra que la Unión Europea todavía tiene que avanzar mucho en esta materia. "Cuando estas cosas pueden ocurrir en Europa es que nos quedan cosas por hacer en materia de Justicia", y reconoció que Europa “probablemente” se olvidó “de sí misma” y sólo avanzó en la economía y no en hacer una política de defensa y seguridad que “debía de ser la primera y ha pasado a ser la última” prioridad.

