CATALUÑA. ACABAN SIETE HORAS DE DECLARACIÓN DE LOS MIEMBROS DE LA MESA DEL PARLAMENT, QUE ESPERAN LA ADOPCIÓN DE MEDIDAS CAUTELARES

Al filo de las 18.30 horas de este jueves terminaron las declaraciones de la presidenta del Parlamento de Cataluña y de los otros cinco miembros de la Mesa de la Cámara en el Tribunal Supremo, que les investiga por presuntos delitos de rebelión, sedición y malversación. Tras siete horas de comparecencias ante el juez Pablo Llarena, se ha decretado un receso de 10 minutos tras el cual se celebrará una vista conjunta en la que se decidirán las medidas cautelares.

La Fiscalía no ha informado de las medidas cautelares que va a solicitar tras haber escuchado a los investigados, que, a su manera, han explicado al magistrado que la Declaración Unilateral de Independencia (DUI) no tiene efectividad jurídica ni vinculante y que fue un acto meramente “simbólico”.

Con estas explicaciones, los querellados tratarían de eludir la prisión incondicional que sí se ha aplicado al exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras y a otros siete exconsellers de su gobierno, investigados por los mismos delitos en la Audiencia Nacional.

En la vista el ministerio público defenderá la aplicación de las medidas que solicite, a las que se opondrán las defensas de los querellados, que tratarán de demostrar que no hay peligro de que se fuguen ni tampoco de reiteración delictiva.

Además, este mismo jueves el juez Pablo Llarena ha reclamado al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) la causa en la que investiga a los miembros de la Mesa del Parlament, en una providencia que es el primer paso para la agrupación en el Supremo de todos los procedimientos abiertos por el proceso secesionista.

