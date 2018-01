CATALUÑA. LA DECISIÓN DEL SUPREMO SOBRE JUNQUERAS PODRÍA CONOCERSE ESTE VIERNES

Los tres magistrados de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, integrada por los jueces Miguel Colmenero, Francisco Monterde y Alberto Jorge Barreiro, podrían decidir este mismo viernes si mantienen o no en la cárcel de Estremera al exvicepresidente de la Generalitat de Cataluña Oriol Junqueras.



Los tres han de ponerse de acuerdo para emitir una resolución al respecto, aunque podría darse el caso de que sus posiciones no coincidan y que expliquen sus motivos a través de un voto recurrente o un voto particular.

Después de que este jueves Junqueras defendiera su postura ante el Alto Tribunal y se definiera como un “hombre de paz”, no se fijó ningún día para dar a conocer la decisión de los magistrados, aunque podría ser este mismo viernes.

Si los magistrados deciden mantener la prisión incondicional para el presidente de ERC -avalando así la decisión del juez Pablo Llarena-, el abogado de Junqueras, Andreu Van den Eynde, solicitará el traslado de su defendido a una cárcel de Cataluña, como ya avanzó en declaraciones a los medios este jueves.

Van den Eynde indicó que velará por los derechos de su cliente. “El día en el que Junqueras tenga que ir al Parlament, en el que tenga que efectuar una votación… En cada uno de esos hechos, los abogados vamos a tutelar los derechos de Junqueras y de sus votantes”, dijo.

La Fiscalía General del Estado aseguró este jueves a través de un comunicado que Oriol Junqueras debe seguir en prisión porque existe un “evidente riesgo de reiteración delictiva”, en referencia a la rebelión y otros delitos de los que se acusa al expresidente catalán y a otros dirigentes independentistas. En esta nota, la Fiscalía explicó la posición que mantuvo en la vista de ayer en el Supremo, donde la defensa de Junqueras pidió su libertad provisional, algo a lo que se opusieron el fiscal y la acción popular representada por el partido Vox.



Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso