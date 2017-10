CATALUÑA. DASTIS DICE QUE LE SORPRENDERÍA QUE PUIGDEMONT ESTÉ EN BÉLGICA PARA PEDIR ASILO

El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Alfonso Dastis, dijo este martes que le sorprendería que el presidente de la Generalitat catalana cesado, Carles Puigdemont, se encuentre en Bélgica con la intención de solicitar asilo en este país.

Así se pronunció el jefe de la diplomacia española, en una entrevista en la Ser recogida por Servimedia, acerca de la posibilidad de que Puigdemont y cinco de sus consejeros cesados hayan viajado a Bruselas (Bélgica) con la pretensión de pedir asilo en ese país.

El ministro explicó que el Gobierno no tiene constancia del motivo del viaje de Puigdemont a Bruselas, más allá de las distintas informaciones que han difundido los medios de comunicación.

No obstante, reconoció que se ha intercambiado mensajes con su homólogo belga sobre la presencia de Puigdemont en Bélgica y que ambos quedaron en mantener una conversación más formal en caso de que llegara a pedir asilo en el país.

Dastis mostró su sorpresa ante la posibilidad de que Puigdemont pretenda solicitar asilo en Bélgica debido a la naturaleza del derecho de asilo en la UE, si bien comentó que las acciones del presidente de la Generalitat cesado “no son fáciles de prever”.

A pesar de ello, dejó claro que Puigdemont actualmente es una persona que puede circular por la UE “libremente”.

Explicó que entre los Estados miembros de la UE hay un “nivel de confianza recíproco” en cuanto a considerarse mutuamente Estados de Derecho que haría “sorprendente” que Bélgica aceptara esa eventual petición de Puigdemont.

Respecto a la posibilidad de que Bélgica llegara a aceptar una petición de asilo de Puigdemont, sugirió que esa situación “no sería de normalidad. Dejémoslo ahí”.

Al mismo tiempo, aclaró que esa hipotética petición de asilo de Puigdemont la tendría que resolver una agencia independiente del Gobierno de Bélgica. A pesar de ello, dejó claro que si fuera aceptada, el Ejecutivo español hablaría con las autoridades belgas.

Dastis también comentó que Puigdemont haya contratado al abogado Paul Bekaert -que en el pasado defendió a varios terroristas de ETA- como asesor jurídico.

A este respecto, subrayó que el presidente de la Generalitat cesado está en su derecho de contratar “a quien considere su mejor abogado”. No obstante, afirmó que espera que Puigdemont “no considere que se puede encontrar en la situación de un etarra”.

Por otro lado, el ministro afirmó que el Gobierno está “muy satisfecho” con el respaldo que ha recibido por parte de la comunidad internacional ante el desafío independentista catalán y por la respuesta que ha dado al mismo, propia de “una de las democracias más avanzadas del mundo”.

Dastis reiteró, en relación con las cargas policiales del pasado 1 de octubre, que ese día hubo imágenes que “no nos gustaron”, si bien el uso de la fuerza “fue provocado y no deliberado”. Se apoyó en lo publicado por distintos medios de comunicación internacionales para aseverar que hubo casos de violencia que fueron “manipulados”.

Por último, rechazó que la gestión del desafío independentista pueda dejar a España fuera de los grandes debates que afronta la comunidad internacional, como, por ejemplo, la construcción de la UE tras el ‘Brexit’.

Manifestó que mantiene su agenda y que ahora es el momento de “reforzar los esfuerzos, pero lo hacemos encantados”.

