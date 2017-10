CATALUÑA. DASTIS ANIMA A PUIGDEMONT A IR AL SENADO Y DICE QUE EL GOBIERNO APLICA EL 155 “A SU PESAR”

El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Alfonso Dastis, afirmó este martes que es una “buena señal” que el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, se plantee comparecer en el Senado y dejó claro que el Gobierno aplica el artículo 155 de la Constitución “a su pesar”.

Así se pronunció el jefe de la diplomacia española en declaraciones a los periodistas en Estrasburgo (Francia), donde se encuentra para explicar en el Parlamento Europeo la situación que se vive en Cataluña a los jefes de los grupos parlamentarios y a eurodiputados españoles.

El ministro comentó que se encuentra con el ánimo de trasladar a las instituciones europeas, en general, y al Parlamento Europeo, en particular, la “situación que estamos atravesando” en Cataluña.

Dastis afirmó que el Gobierno “hará todo lo necesario” para que las imágenes que tuvieron lugar el pasado 1 de octubre -en referencia a las cargas policiales contra quienes pretendían participar en el referéndum convocado por la Generalitat para ese día- “no se vuelvan a producir, sin entrar en el debate de si se exageraron o no”.

No obstante, aclaró que uno de los objetivos de la aplicación del artículo 155 de la Constitución es que “todo se haga de manera perfectamente pacífica” con el objetivo de “restaurar la convivencia en Cataluña y la aplicación de la legislación catalana”.

De esta manera, dijo Dastis, se podrá asegurar la “estabilidad necesaria” para que los catalanes “puedan expresar su voz en unas elecciones”.

El jefe de la diplomacia española consideró una “buena señal” que Puigdemont estudie la posibilidad de comparecer en el Senado para “expresar sus puntos de vista”. Esto le permitió observar que el Gobierno se ha visto obligado a aplicar el 155 “a su pesar”.

También defendió que el Ejecutivo ha dado “todas las oportunidad” a la Generalitat, en general, y a Puigdemont, en particular, para evitar llegar a la situación actual. Por ello, comentó que si existen posibilidades de no aplicar el 155, “bienvenidas sean”. A pesar de ello, dejó claro que el “único responsable” de la situación actual es el presidente de la Generalitat.

Respecto de la posibilidad de que algunas de las personas con las que se reúna durante su estancia en Estrasburgo critiquen la reacción del Gobierno al desafío independentista, comentó que desconoce la existencia de voces críticas a ese respecto y afirmó que explicará que el Ejecutivo “no ha rehuido ni el debate ni el diálogo”.

